Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar'a attı... Can Kakışım'dan "CHP üyesiyim" itirafı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe gölgesi düştü.
Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.
Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilen iptal davasının ikinci duruşması 26 Mayıs 2025'te görülecek.
İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
İSMAİL SAYMAZ VE CAN KAKIŞIM'IN İFADESİ ALINDI
Öte yandan şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor.
Adı İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongun'un finanse ettiği gazeteciler arasında anılan İsmail Saymaz ve Halk TV yorumcusu Can Kakışım "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
TOPU ALTAN SANCAR'A ATTI
Saymaz, kurultay günü Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair yapılan yorum ve paylaşımlara ilişkin topu Altan Sancar'a attı.
Şu ifadeleri kullandı:
Altan Sancar'ın telefonuna Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu'na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu'nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana 'Evet, çekildi. Çekiliyor.' diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım.
Kuşoğlu daha sonra beni tekrar arayarak, Kılıçdaroğlu'nun oylamaya katılabileceğini ifade etti. Bu bilgiyi Kuşoğlu'nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter'da yazdım. Bu arada kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde o gece Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim."
Can Kakışım (Takvim.com.tr)
"2015'TEN BERİ CHP ÜYESİYİM"
Şüpheli Can Kakışım da 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu, siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyen olarak muhtelif televizyon kanallarında birçok programa katıldığını anlattı. Ankara'daki 38. Olağan Kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını savunan Kakışım, CHP üyesi olduğunu ancak delege olmadığını ve parti kurullarında da görev almadığını belirtti.
Oysa tanık beyanlarında Kakışım'ın İBB'den ciddi ödenek aldığı bunun karşılığında da televizyonlarda kurultay sürecini yönlendirmeye çalıştığı iddiaları mevcut.
Kakışım bu iddiaları reddetti.