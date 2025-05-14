Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar'a attı... Can Kakışım'dan "CHP üyesiyim" itirafı

İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)





İSMAİL SAYMAZ VE CAN KAKIŞIM'IN İFADESİ ALINDI



Öte yandan şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor.



Adı İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongun'un finanse ettiği gazeteciler arasında anılan İsmail Saymaz ve Halk TV yorumcusu Can Kakışım "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.



TOPU ALTAN SANCAR'A ATTI



Saymaz, kurultay günü Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair yapılan yorum ve paylaşımlara ilişkin topu Altan Sancar'a attı.



Şu ifadeleri kullandı:



Altan Sancar'ın telefonuna Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu'na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu'nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana 'Evet, çekildi. Çekiliyor.' diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım.

Kuşoğlu daha sonra beni tekrar arayarak, Kılıçdaroğlu'nun oylamaya katılabileceğini ifade etti. Bu bilgiyi Kuşoğlu'nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter'da yazdım. Bu arada kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde o gece Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim."