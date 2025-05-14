SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar'a attı... Can Kakışım'dan "CHP üyesiyim" itirafı

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin soruşturma sürüyor. Adı İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongun'un finanse ettiği gazeteciler arasında anılan İsmail Saymaz ve Halk TV yorumcusu Can Kakışım "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Saymaz, kurultay günü Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair yapılan yorum ve paylaşımlara ilişkin topu Altan Sancar'a attı. Kakışım ise iddiaları reddedip "2015'ten beri CHP üyesiyim" itirafında bulundu. Öte yandan Kakışım'ın İBB'den ciddi ödenek aldığı bunun karşılığında da televizyonlarda kurultay sürecini yönlendirmeye çalıştığı iddiaları mevcut.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:43
Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar’a attı... Can Kakışım’dan CHP üyesiyim itirafı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı üzerine şaibe gölgesi düştü.

Kurultay sürecinde bavul bavul dolarlar, lüks telefonlar ve oy karşılığı makamlar dağıtıldığı bizzat CHP'liler tarafından itiraf edildi. Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçının ifadeleri mahkeme tutanaklarında yer aldı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultay delegeleri kurultay Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve Yılmaz Özkanat kurultayın iptali için başvuru yaptı.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilen iptal davasının ikinci duruşması 26 Mayıs 2025'te görülecek.

İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)İsmail Saymaz ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


İSMAİL SAYMAZ VE CAN KAKIŞIM'IN İFADESİ ALINDI

Öte yandan şaibeli kurultaya ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor.

Adı İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongun'un finanse ettiği gazeteciler arasında anılan İsmail Saymaz ve Halk TV yorumcusu Can Kakışım "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

TOPU ALTAN SANCAR'A ATTI

Saymaz, kurultay günü Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair yapılan yorum ve paylaşımlara ilişkin topu Altan Sancar'a attı.

Şu ifadeleri kullandı:

Altan Sancar'ın telefonuna Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu'na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu'nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana 'Evet, çekildi. Çekiliyor.' diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım.

Kuşoğlu daha sonra beni tekrar arayarak, Kılıçdaroğlu'nun oylamaya katılabileceğini ifade etti. Bu bilgiyi Kuşoğlu'nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter'da yazdım. Bu arada kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde o gece Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim."

Can Kakışım (Takvim.com.tr)Can Kakışım (Takvim.com.tr)

"2015'TEN BERİ CHP ÜYESİYİM"

Şüpheli Can Kakışım da 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu, siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyen olarak muhtelif televizyon kanallarında birçok programa katıldığını anlattı. Ankara'daki 38. Olağan Kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını savunan Kakışım, CHP üyesi olduğunu ancak delege olmadığını ve parti kurullarında da görev almadığını belirtti.

Oysa tanık beyanlarında Kakışım'ın İBB'den ciddi ödenek aldığı bunun karşılığında da televizyonlarda kurultay sürecini yönlendirmeye çalıştığı iddiaları mevcut.

Kakışım bu iddiaları reddetti.

İsmail Saymaz, İBB kasasından Roma'ya giden gazeteciler arasında baş köşedeydi (Takvim.com.tr)İsmail Saymaz, İBB kasasından Roma'ya giden gazeteciler arasında baş köşedeydi (Takvim.com.tr)



GİZLİ TANIK İTİRAT ETTİ: İSMAİL SAYMAZ VE HALK TV İBB TARAFINDAN FONLANIYOR

Bilindiği üzere İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un İsmail Saymaz ve Halk TV başta olmak üzere medya kuruluşlarına para aktardığı ve gazetecilere elden ödemeler yapıldığı iddialar arasında.

"Meşe" kod adlı gizli tanık, "Murat Ongun, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkileri değil tüm gayri resmi ilişkilerini de yürütür. Birine para verilecek ise bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile verilir. Murat Ongun bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar." iddiasında bulundu.

Murat Ongunun para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...Murat Ongunun para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...



Gizli tanık Meşe, İsmail Saymaz ve Halk TV'nin İBB tarafından fonlandığını, para teslimini de firari Emrah Bağdatlı'nın yaptığını söyledi.

Emrah Bağdatlı'nın, yurt dışına kaçmadan önce son olarak Murat Ongun ile evinde görüştüğü, kaçışının hemen ardından İsmail Saymaz ile yoğun telefon trafiğine girdiği tespit edildi. Dijital veriler de bu temasları doğruladı.

İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğluna soruldu! Murat Ongun finanse ederİBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğluna soruldu! Murat Ongun finanse eder

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı
Borsa İstanbul
Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar’a attı... Can Kakışım’dan CHP üyesiyim itirafı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Ev kadınlarına emeklilik yolda
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi? | Kremlin’den heyet açıklaması
Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Müge Anlı Mekselina olayında skandal gelişme! Birlikte otele gittiklerini itiraf etti: Cinsel istismara uğradım...
Trump Suudi Arabistan’da! Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trump’a övgü yağdırdı
Başkan Erdoğan çiftçi temsilcilerini Külliye’de ağırladı! Don ve kuraklık mesajı: Her türlü desteği vereceğiz
Şehit annelerinden terörsüz Türkiye’ye tam destek! Aileler Takvim’e konuştu! Süreç nasıl ilerleyecek?
Jose Mourinho o yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz