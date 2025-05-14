ZTK farklı renkleri birleştirdi! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından Gaziantep’de muhteşem görüntüler

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Milyonlarca futbolsever, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonun hangi takım olacağını merak ediyor. ATV'den canlı yayınlanacak mücadelenin sonunda kazanan taraf koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyecek. Trabzonspor, kötü geçen sezonu kupa ile kapatarak taraftarlarını sevindirip Avrupa bileti almak isterken Okan Buruk ve öğrencileri ise çifte zaferle birlikte zirvede tek olmak amacında. İki ezeli rakibin cumartesi günkü mücadelesinin ardından Gaziantep'teki final öncesi sokaklar oldukça hareketliydi. Bordo mavililer ve sarı kırmızılılar, dostluk çerçevesinde birlikte eğlenip vakit geçirdi. Karşılaşma öncesindeki renkli tablo, maçın heyecanını daha da artırdı.

Trabzonspor ve Galatasaray taraftarı bir aile (X) YEMEK YİYİP TEZAHÜRAT YAPTILAR Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Gaziantep'te dostluk mesajı verdi. İki takımın taraftar grupları, kentin yöresel lezzetlerini tatmak için bir araya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda kupa coşkusu başladı Ortak sofrada buluşan taraftarlar, Gaziantep'in kültürel yemeklerini birlikte yiyerek samimi bir atmosfer oluşturdu. Yemek sonrası ise iki takımın taraftarları, birbirlerinin tezahüratlarına saygı göstererek zaman zaman hep birlikte ortak tezahüratlarda bulundu.