Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

TRABZONSPOR TELAFİ PEŞİNDE Galatasaray'a 2-0 yenilerek 35. haftayı puansız kapatan Trabzonspor ise bu kez kazanarak hem taraftarların gönlünü almak hem de geçen sezonun ardından bu kez mutlu sona ulaşmak amacında.

YENİLMEDEN GELDİ A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'na moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, ikinci maçında deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Grup aşamasının son karşılaşmasında ise evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, grubunu lider tamamladı. Çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2'lik skorla geçen Trabzonspor, yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karadeniz ekibi, bu sonuçlarla birlikte Türkiye Kupası'nda bir kez daha final heyecanı yaşamaya hak kazandı.

16 FİNALİN 9'UNU KAZANDI Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son saniyede yediği golle 3-2 mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekip, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynadı ve bu finallerin 9'unda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bordo mavililer, ilk Türkiye Kupası zaferini 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanırken, kupada iki kez Beşiktaş'ı, iki kez Gençlerbirliği'ni, ayrıca Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u birer kez finalde mağlup ederek şampiyon oldu.

FATİH TEKKE İLK KEZ Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kariyerinde ilk kupayı kazanmaya çok yakın. Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri haricinde yenilmeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, rakibini bu kez yenerek hem Avrupa kupaları bileti kapmak hem de öz evlat olarak yetiştiği camiaya umut aşılamak amacında.