Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyon olabilmek adına kozlarını paylaşacak. İki takımın da tek hedefi evine zaferle dönebilmek.
Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyon olabilmek adına kozlarını paylaşacak. İki takımın da tek hedefi evine zaferle dönebilmek.
Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
İki dev ekibin karşı karşıta geleceği 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
GALATASARAY'DA HEDEF 4 GÜNDE 2 KUPA
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yine Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıları galibiyete götüren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.
Cimbom, elde ettiği galibiyetle birlikte hem final öncesi moral buldu hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Okan Buruk ve öğrencilerine Kayserispor karşısında alacağı bir puan dahi yetecek.
Ancak öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşılmak isteniyor. Böylelikle duble yapılarak sezona nokta konulacak.
23 FİNALİN 5'İNİ KAYBETTİ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2019 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu kupayı 18 kez ile en çok müzesine götüren Cimbom, 5 finalden ise boynu bükük ayrılarak ikincilikle yetindi. Hedef 6 sezon sonra özlemi sonlandırmak.
2. KEZ KAZANMAK İSTİYOR
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, daha önce Akhisar Belediyespor ile kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı bu kez efsanesi olduğu Galatasaray ile kaldırmak amacında. 51 yaşındaki teknik adam haftayı iki kupayla kaldırmaya çok yakın.
TRABZONSPOR TELAFİ PEŞİNDE
Galatasaray'a 2-0 yenilerek 35. haftayı puansız kapatan Trabzonspor ise bu kez kazanarak hem taraftarların gönlünü almak hem de geçen sezonun ardından bu kez mutlu sona ulaşmak amacında.
YENİLMEDEN GELDİ
A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'na moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, ikinci maçında deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Grup aşamasının son karşılaşmasında ise evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, grubunu lider tamamladı.
Çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2'lik skorla geçen Trabzonspor, yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karadeniz ekibi, bu sonuçlarla birlikte Türkiye Kupası'nda bir kez daha final heyecanı yaşamaya hak kazandı.
16 FİNALİN 9'UNU KAZANDI
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son saniyede yediği golle 3-2 mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekip, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynadı ve bu finallerin 9'unda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Bordo mavililer, ilk Türkiye Kupası zaferini 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanırken, kupada iki kez Beşiktaş'ı, iki kez Gençlerbirliği'ni, ayrıca Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u birer kez finalde mağlup ederek şampiyon oldu.
FATİH TEKKE İLK KEZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kariyerinde ilk kupayı kazanmaya çok yakın. Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri haricinde yenilmeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, rakibini bu kez yenerek hem Avrupa kupaları bileti kapmak hem de öz evlat olarak yetiştiği camiaya umut aşılamak amacında.
44 GÜNDE FİNALE YÜKSELDİ
Avrupa kupalarına katılmak için Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. 11 Mart'ta göreve başlayan Tekke, yalnızca 44 gün içinde takımı finale taşımayı başardı.
Bordo-mavililer, çeyrek finalde Bodrum FK ile oynanan mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Trabzonspor, finalde Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda Fatih Tekke, sadece 64 gün içinde kupa zaferi yaşayan bir teknik direktör olarak kulüp tarihine geçecek.
BU KEZ ASLAR OYNAYACAK
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Karadeniz temsilcisinde Fatih Tekke bazı oyuncularını finale saklamıştı. Deneyimli antrenör, daha önce futbol da oynadığı Gaziantep'te tüm silahlarını sahaya sürecek.
UĞURCAN VE SAVIC MAÇ SAATİNDE
Fırtına'nın iki yıldızı Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in durumları maç saatinde belli olacak. İki futbolcunun oynamama ihtimallerine karşı olarak alternatifleri hazır tutuluyor. Sırp futbolcu son idmanda kendini denerken yıldız file bekçisinin oynamak için tüm riskleri alacağı öğrenildi.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Teknik direktörler Okan Buruk ve Fatih Tekke de zor randevu öncesinde kararlarını vererek ilk 11'lerini netleştirdi. İşte iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları...
GALATASARAY: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (Taha Tepe), Pedro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza