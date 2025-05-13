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Gaziantep'te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11'ini belirledi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Rakiplerini eleyerek son iki takım arasına kalan Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin cumartesi günkü randevusundan sonra bu kez kupayı alabilmek için karşı karşıya geleceği mücadele nefes kesecek. Teknik direktörler Okan Buruk ve Fatih Tekke de kadrosunu netleştirdi. İşte maç öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:34 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:34
Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

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Galatasaray ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyon olabilmek adına kozlarını paylaşacak. İki takımın da tek hedefi evine zaferle dönebilmek.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka yarın saat 20.45'te başlayacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

İki dev ekibin karşı karşıta geleceği 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

GALATASARAY'DA HEDEF 4 GÜNDE 2 KUPA

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yine Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıları galibiyete götüren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

Cimbom, elde ettiği galibiyetle birlikte hem final öncesi moral buldu hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Okan Buruk ve öğrencilerine Kayserispor karşısında alacağı bir puan dahi yetecek.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

Ancak öncesinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşılmak isteniyor. Böylelikle duble yapılarak sezona nokta konulacak.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

23 FİNALİN 5'İNİ KAYBETTİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2019 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu kupayı 18 kez ile en çok müzesine götüren Cimbom, 5 finalden ise boynu bükük ayrılarak ikincilikle yetindi. Hedef 6 sezon sonra özlemi sonlandırmak.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

2. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, daha önce Akhisar Belediyespor ile kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı bu kez efsanesi olduğu Galatasaray ile kaldırmak amacında. 51 yaşındaki teknik adam haftayı iki kupayla kaldırmaya çok yakın.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

TRABZONSPOR TELAFİ PEŞİNDE

Galatasaray'a 2-0 yenilerek 35. haftayı puansız kapatan Trabzonspor ise bu kez kazanarak hem taraftarların gönlünü almak hem de geçen sezonun ardından bu kez mutlu sona ulaşmak amacında.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

YENİLMEDEN GELDİ

A Grubu'nda ilk maçta sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'na moralli bir başlangıç yapan Trabzonspor, ikinci maçında deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Grup aşamasının son karşılaşmasında ise evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden bordo-mavililer, grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2'lik skorla geçen Trabzonspor, yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karadeniz ekibi, bu sonuçlarla birlikte Türkiye Kupası'nda bir kez daha final heyecanı yaşamaya hak kazandı.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

16 FİNALİN 9'UNU KAZANDI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son saniyede yediği golle 3-2 mağlup olmuştu. Bordo-mavili ekip, bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynadı ve bu finallerin 9'unda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bordo mavililer, ilk Türkiye Kupası zaferini 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanırken, kupada iki kez Beşiktaş'ı, iki kez Gençlerbirliği'ni, ayrıca Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u birer kez finalde mağlup ederek şampiyon oldu.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

FATİH TEKKE İLK KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kariyerinde ilk kupayı kazanmaya çok yakın. Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri haricinde yenilmeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, rakibini bu kez yenerek hem Avrupa kupaları bileti kapmak hem de öz evlat olarak yetiştiği camiaya umut aşılamak amacında.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

44 GÜNDE FİNALE YÜKSELDİ

Avrupa kupalarına katılmak için Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. 11 Mart'ta göreve başlayan Tekke, yalnızca 44 gün içinde takımı finale taşımayı başardı.

Bordo-mavililer, çeyrek finalde Bodrum FK ile oynanan mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 galip gelerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Trabzonspor, finalde Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda Fatih Tekke, sadece 64 gün içinde kupa zaferi yaşayan bir teknik direktör olarak kulüp tarihine geçecek.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

BU KEZ ASLAR OYNAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Karadeniz temsilcisinde Fatih Tekke bazı oyuncularını finale saklamıştı. Deneyimli antrenör, daha önce futbol da oynadığı Gaziantep'te tüm silahlarını sahaya sürecek.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

UĞURCAN VE SAVIC MAÇ SAATİNDE

Fırtına'nın iki yıldızı Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in durumları maç saatinde belli olacak. İki futbolcunun oynamama ihtimallerine karşı olarak alternatifleri hazır tutuluyor. Sırp futbolcu son idmanda kendini denerken yıldız file bekçisinin oynamak için tüm riskleri alacağı öğrenildi.

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Teknik direktörler Okan Buruk ve Fatih Tekke de zor randevu öncesinde kararlarını vererek ilk 11'lerini netleştirdi. İşte iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları...

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

GALATASARAY: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (Taha Tepe), Pedro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

Gaziantep’te tek hedef kupa! Okan Buruk ve Fatih Tekke 11’ini belirledi

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