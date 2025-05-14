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Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

Televizyon ekranlarından evimize konuk ettiğimiz, konserlerinde şarkılarıyla coştuğumuz, sosyal medyada takibe aldığımız ünlü isimlerin çoğu, şöhret yolculuklarına mütevazı adımlarla başladı. Kimi bir reklam filminde birkaç saniye görülürken kimi bir ünlünün klibinde figüran olarak yer aldı. Özellikle klipler hızla tırmanılan kariyer basamaklarının ilk adresi oldu. Peki hangi ünlü isim hangi klipte oynadı? İşte kırmızı halıların vazgeçilmezi olan ünlü isimlerin yıllar önce oynadıkları müzik klipleri...

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:07 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:07
Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

Bugün beyazperdede, televizyonda ve sosyal medyada milyonların takip ettiği yıldızların çoğu, ilk oyunculuk deneyimini bir müzik klibinde figüran olarak yaşadı. Kimisi fonda yürüdü kimisi arka planda dans etti. Ortak notaları ise henüz milyonlar tarafından tanınmıyorlardı.

İşte ünlü isimlerin şöhret olmadan önceki eski klip maceraları...

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

OZAN AKBABA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uzak Şehir gibi dizilerde rol alan Ozan Akbaba, yıllar önce Sıla Gençoğlu'nun 'Yeni Ay' albümündeki 2. şarkısı 'Vaziyetler'de kamera karşısına geçti.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

BİRKAN SOKULLU

2005 yılında oyunculuk hayatına adım atan ve başrolünü üstlendiği dizilerle adından söz ettiren Birkan Sokullu, ilk olarak Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde rol aldı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

TUĞBA ALTINTOP

Mankenlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Tuğba Altıntop, Çelik'in 1995 yılında çekilen Hercai klibinde oynadı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

ÇAĞLA ŞIKEL

Çelik'in bir diğer klibinde ise Çağla Şıkel yer aldı. Şıkel, Çelik'in 'Benimle Evlenir misin?' şarkısı için kamera karşısına geçti.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

OKTAY KAYNARCA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı yapımların başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca, Sertab Erener'in 'Ateşle Barut' klibinde şarkı boyunca performans sergiledi.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

CEYDA DÜVENCİ

Levent Yüksel'in 1998 yılında çıkardığı 'Bir Daha' şarkısının klibindeki fettan güzeli Ceyda Düvenci canlandırdı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

ZEYNEP BEŞERLER

Zeynep Beşerler, Tarkan'ın 'Dudu' klibinde Doğa Rutkay ve Seçkin Piriler ile birlikte oynadı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

MURAT BOZ

Şimdilerde kendi kliplerinin başrolü olan Murat Boz, Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' klibinde şarkıcıya eşlik etti.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

ÇAĞATAY ULUSOY

Eşref Rüya, Adını Feriha Koydum ve Medcezir gibi birçok dizide başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, yıllar önce Akın'ın 'Oldu mu Yar' klibinde sevgilisini aldatan kadının tek gecelik aşkını canlandırdı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

TOLGA SARITAŞ

Tolga Sarıtaş, henüz milyonlar tarafından tanınmadan önce Özlem Tekin'in 'Kimse Bilmez' klibinde oynadı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, Günel'in popüler şarkısı 'Didem'in klibinde kısa da olsa yer aldı.

Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

DENİZ AKKAYA

Deniz Akkaya, Nihat Doğan'ın 'Maçoyum Ben' klibinde kamera karşısına geçti.