Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

Bugün beyazperdede, televizyonda ve sosyal medyada milyonların takip ettiği yıldızların çoğu, ilk oyunculuk deneyimini bir müzik klibinde figüran olarak yaşadı. Kimisi fonda yürüdü kimisi arka planda dans etti. Ortak notaları ise henüz milyonlar tarafından tanınmıyorlardı.
İşte ünlü isimlerin şöhret olmadan önceki eski klip maceraları...
OZAN AKBABA
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uzak Şehir gibi dizilerde rol alan Ozan Akbaba, yıllar önce Sıla Gençoğlu'nun 'Yeni Ay' albümündeki 2. şarkısı 'Vaziyetler'de kamera karşısına geçti.
BİRKAN SOKULLU
2005 yılında oyunculuk hayatına adım atan ve başrolünü üstlendiği dizilerle adından söz ettiren Birkan Sokullu, ilk olarak Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde rol aldı.
TUĞBA ALTINTOP
Mankenlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Tuğba Altıntop, Çelik'in 1995 yılında çekilen Hercai klibinde oynadı.
ÇAĞLA ŞIKEL
Çelik'in bir diğer klibinde ise Çağla Şıkel yer aldı. Şıkel, Çelik'in 'Benimle Evlenir misin?' şarkısı için kamera karşısına geçti.
OKTAY KAYNARCA
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi başarılı yapımların başrolünü üstlenen Oktay Kaynarca, Sertab Erener'in 'Ateşle Barut' klibinde şarkı boyunca performans sergiledi.
CEYDA DÜVENCİ
Levent Yüksel'in 1998 yılında çıkardığı 'Bir Daha' şarkısının klibindeki fettan güzeli Ceyda Düvenci canlandırdı.
ZEYNEP BEŞERLER
Zeynep Beşerler, Tarkan'ın 'Dudu' klibinde Doğa Rutkay ve Seçkin Piriler ile birlikte oynadı.
MURAT BOZ
Şimdilerde kendi kliplerinin başrolü olan Murat Boz, Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' klibinde şarkıcıya eşlik etti.
ÇAĞATAY ULUSOY
Eşref Rüya, Adını Feriha Koydum ve Medcezir gibi birçok dizide başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, yıllar önce Akın'ın 'Oldu mu Yar' klibinde sevgilisini aldatan kadının tek gecelik aşkını canlandırdı.
TOLGA SARITAŞ
Tolga Sarıtaş, henüz milyonlar tarafından tanınmadan önce Özlem Tekin'in 'Kimse Bilmez' klibinde oynadı.