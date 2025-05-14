Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz

Bugün beyazperdede, televizyonda ve sosyal medyada milyonların takip ettiği yıldızların çoğu, ilk oyunculuk deneyimini bir müzik klibinde figüran olarak yaşadı. Kimisi fonda yürüdü kimisi arka planda dans etti. Ortak notaları ise henüz milyonlar tarafından tanınmıyorlardı.

İşte ünlü isimlerin şöhret olmadan önceki eski klip maceraları...