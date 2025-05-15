Katalogla seçip otelde buluştular: Fuhuş şebekesine operasyon

İstanbul polisi, fuhuş yaptıran bir çetenin geceliği bin dolara kadın pazarladığını ortaya çıkardı. 5 yıldızlı otellere özel araçlarla götürülen 9 kadın operasyonla kurtarıldı, 6 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul polisi, fuhuş yaptıran bir şebekenin kimlik bilgilerini tespit etti. Şebekenin hazırladığı kataloglardan seçim yapan müşterilere, geceliği bin dolar karşılığında kadın gönderdikleri belirlendi.

Kadınların 5 yıldızlı otellere şebekeye bağlı elemanların kullandığı özel otomobillerle götürüldüğü de anlaşıldı. 9 ilçe ve 2 ilde eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 9 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN