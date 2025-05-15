Motosiklet faciası! Otomobilin çarptığı karı koca hayatını kaybetti
Manisa’da bir otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'da Kula yönüne giden Mehmet Akdağ'ın (61) kullandığı otomobil, 2 çocuk babası Davut Eroğlu (62) yönetimindeki sepetli motosiklete arkadan çarptı.
Davut Eroğlu ile yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) yola fırladı. Ağır yaralanan çift, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yaralanan Akdağ ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.