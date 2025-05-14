BAKAN FİDAN: FORMAT KESİNLEŞMEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi, TRT Haber'e mülakat verdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, "Şu anda inanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var." dedi.

"FORMAT KESİNLEŞMEDİ"

Fidan, "Birçok taraf birbiriyle görüşme halinde. Yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler var. Belli olan heyetler var, belli olmakta olan heyetler var. Hala kesin format netleşmiş değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başından beri Ukrayna'daki savaşın bitmesi yönünde çabalar harcadığını hatırlatan Fidan, öte yandan Türkiye'nin Gazze, Afrika ve bölgedeki savaşların ve tüm gerginliklerin bitmesini, daimi ve kalıcı barışın gelmesini istediğini vurguladı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA İTİBARIYLA BİRAZ DAHA UMUTLUYUM"

İstanbul’da yapılacak müzakerelere değinen Fidan, "Amerikan heyeti İstanbul'a geliyor, Rus heyeti İstanbul'a gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) ile bugün sizinle yapacağım görüşmeden sonra tekrar bir araya geleceğim. Yoğun bir trafik var." ifadelerini kullandı.

Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek "Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus." diye konuştu.

Müzakerelerden umutlu olup olmadıklarının sorulması üzerine Fidan, şunları kaydetti:

Ben geldiğimiz nokta itibarıyla biraz daha umutluyum. 'Ben bu savaşı durdurmak istiyorum' niyeti önemli ama modaliteler var ve güven tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafı yalnız bıraktığınız zaman güven tesisi biraz zor. Onun için kredisi yüksek, güvenilebilir aktörlerin devrede olması gerekiyor. Türkiye de bu aktörlerden şüphesiz başta gelenlerinden biri.