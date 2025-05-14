GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM'de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... "Farklı sürprizler de olacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu
"BU ŞEHİR MİSAFİRPERVERLİĞİYLE, SPORUYLA, KÜLTÜRÜYLE YAŞAR"
Şehrin spor kimliğine de dikkat çeken Başkan, "Gaziantep'te güçlü bir spor ekonomisi var. Gelen misafir hem şehrin atmosferini yaşıyor hem de iki önemli takımın maçlarını izliyor. Spor bizim için bir festival havası" şeklinde konuştu.
"Bizde misafire 'gadan alayım' denir. Yani derdin bana gelsin, sen rahat ol. Bu şehir, misafiri yediren, ağırlayan bir kültürün mirasçısı. Eğitim, bilim, kültür, sanat, tarım ve spor şehri olmaya aday bir şehiriz. Euro Prize ödülüne girmiş, Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş bir şehiriz"
"TRABZON DA TAM BİR SPOR ŞEHRİ"
ZTK finalindeki Trabzonspor - Galatasaray derbisine değinen Şahin, "Trabzon da tam bir spor şehri" demecini verdi.
Başkan Şahin, Aile Yılı kapsamında müjdeleri de peş peşe sıraladı.
"Gençlerin evlenmesini teşvik edecek mali destekler sağlayacağız" diyen Şahin, "Beyaz eşya, düğün, nikah, fotoğrafçı... Biz bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Maliyetleri azaltmamız lazım. Konut lazım. Gazikonut her 6 ayda bir 1000 konut çıkarıyor. Bu sefer genç evlileri de kapsama aldık. Yeni evliler gelip bizim bu kuramıza girebiliyor" şeklinde konuştu.
Şahin'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bebeklere de destek var. Bebek olduğu zaman "Hoş geldin minik hemşehrim" desteği var.
Bebek olmuyorsa tüp bebek desteği sağlıyoruz. Anne karnındayken "Anneye Süt Bebeğe Can" bebek prematüre doğmasın diye. Bebek biraz büyüyünce kreş desteği ve çocuk kütüphanesi. Okula başlayınca çantaları, kütüphaneler, kitaplar... Okulunu bitirdiğinde staj programımız var. Bunların hepsi ücretsiz.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu
"41 KERE MAŞALLAH" MÜJDESİ... 41 YILLIK EVLİLERE UMRE İMKANI
Mutlu süren evlilikler için de "41 Kere Maşallah" dedik. kırk bir yıldır evli olan ve daha önce hiç hac veya umre yapmamış çiftleri umreye gönderiyoruz. Şu an 8 bine yakın başvuru var.
"FARKLI SÜRPRİZLER DE OLACAK"
Genç evlilerin konut kurasını ve 41 yıllık evlilerin umre kurasını Aile Bakanımızla beraber noter huzurunda çekeceğiz. Farklı sürprizler de olacak.