GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM'de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... "Farklı sürprizler de olacak"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm ve sanayi lokomotifi Gaziantep , Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapıyor. Takvim.com.tr, büyük heyecanı yerinde takip etmek üzere Gaziantep'e gitti. 6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketi sonrası yaralarını saran Gazi şehirdeki atmosferi teneffüs etti. Bu bağlamda Özel İçerik Editörümüz Mehmet Özkan , Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'le kapsamlı bir röportaja imza attı. Gaziantep'in pozitif ve güzel bir algısı olduğunu bu yüzden tercih edildiğini dile getiren Şahin, "Gaziantep hakikaten büyük, güzel, mutlu ve huzurlu şehir. Gastronomi, kültür ve sanayi şehri. Her biri ona başka bir ağırlık, ayrı bir derinlik, huzur ve mutluluk veriyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu "500 ÇEŞİTLİK MUTFAK, SADECE KEBAPLA SINIRLI DEĞİL... HERKES BURAYA GELMELİ" "Gaziantep mutfağı kebap, lahmacun ve baklavadan ibaret değil" diyen Başkan Şahin, UNESCO gastronomi şehrinde Gaziantep mutfağından 500 yemeğin olduğunu söyledi. Şahin şu ifadeleri kullandı: 500 çeşit bizim UNESCO gastronomi şehrinde sıcak sulularımız var. Mesela şu anda dönemsel olarak badem bitti, çağla başladı. Bizde badem aşı, çağla aşı, beraberinde yenidünya kebabı ve sarımsak kebabı... Topraktan ne çıkıyorsa biz onun hem kebabını, hem sıcak sulusunu yapıyoruz. Mesela Halep mutfağında soğuk mezeler var. Bizde sıcak sulu sıcaklar var. Bir de üzerine kebap, lahmacun, baklava var. 500 çeşit var. E dolayısıyla her o 500 çeşit tadına bakmak için her seferinde gelip 10 çeşit tatsa 50 defa gelip ancak tamamlayacak. O yüzden herkesin buraya gelmesi lazım.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu







"ASYA TURİSTİNİ GAZİANTEP'E ÇEKMEK İSTİYORUZ"



Fatma Şahin, Asya turistini Gaziantep'e çekmek istediklerini belirtti.



"Kapadokya'ya gelen Asya turistini buraya getirmek istiyoruz" diyen Şahin, "Kültür turizmi onlar için büyük cazibe. Kapadokya'ya gelen Asya turistini buraya getirmek istiyoruz. O yüzden Valimiz de Kapadokya'ya gitti. Birlikte iki Valilik ne neler yapabileceğimi konuştuk. Nasıl bir ring sistemiyle bunları getirebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.



Gaziantep'in bu kapsamda sunduğu olanakları şöyle sıraladı:



"22 müze, 5 antik kent, karavan turizmi, doğa ve inanç turizmi… Bünyamin Keşşaf, Ukkaşe Hazretleri gibi önemli inanç durakları, hayvanat bahçesi, panoramik müzeler, Atatürk Anı Müzesi, Oyuncak Müzesi gibi pek çok unsur şehrin cazibesini artırıyor."



"130 KM'DEN DAĞLARI DELDİK SU GETİRDİK"



Takvim.com.tr'den Mehmet Özkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Yaparken zorlandığınız "Acaba yapamaz mıyız?" dediğiniz bir proje oldu mu?" sorusunu yöneltti.



Bu soruya içtenlikle ve samimiyetle yanıt veren Şahin şöyle konuştu:



Su mesela benim için çok büyük bir hayaldi, gerçek oldu. 130 kilometreden dağları delerek suyu getirdik.



Kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Daha da mühimi yapılan tramvaylar TOGG gibi kendi yerli mühendislerimiz tarafından Sakarya'da yapılıyor.



GAZİANTEPLİLERE METRO MÜJDESİ



Gazianteplilere metro müjdesi veren Şahin, "Allah izin verirse en büyük dileğim, şimdiye bu deprem olmasaydı, korona olmasaydı kesin temelini atmıştık. Şehir hastanesinden GaziRay bağlantısı metro istiyoruz. Şimdi il başkanımız da Ankara'da. O da yeniden hatırlatacak. İnşallah Ulaştırma Bakanımız da sıcak bakıyor. Elbette olması lazım diyor. Bu kadar olgunlaşmışken bu dönem temelini atmak istiyoruz" dedi.