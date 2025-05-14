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GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM'de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... "Farklı sürprizler de olacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'den Mehmet Özkan'ın sorularını yanıtladı. Gazianteplilere metro müjdesi veren Şahin, Aile Yılı kapsamında müjdeleri de peş peşe sıraladı. Evliliği teşvik edecek destekleri anlatan Şahin, "Gazikonut her 6 ayda bir 1000 konut çıkarıyor. Genç evlileri de kapsama aldık" şeklinde konuştu. Doğumları teşvik edecek adımlar attıklarını da belirten Şahin, "Hoş geldin minik hemşehrim" desteğinden bahsetti. Bebeği olmayanlara tüp bebek desteği sağladıklarını söyledi. 41 yıllık evlilere ise umre imkanı var. Fatma Şahin "Farklı sürprizler de olacak" mesajı verdi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:05
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm ve sanayi lokomotifi Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapıyor.

Takvim.com.tr, büyük heyecanı yerinde takip etmek üzere Gaziantep'e gitti. 6 Şubat 2023'teki asrın deprem felaketi sonrası yaralarını saran Gazi şehirdeki atmosferi teneffüs etti.





Bu bağlamda Özel İçerik Editörümüz Mehmet Özkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le kapsamlı bir röportaja imza attı.

Gaziantep'in pozitif ve güzel bir algısı olduğunu bu yüzden tercih edildiğini dile getiren Şahin, "Gaziantep hakikaten büyük, güzel, mutlu ve huzurlu şehir. Gastronomi, kültür ve sanayi şehri. Her biri ona başka bir ağırlık, ayrı bir derinlik, huzur ve mutluluk veriyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu




"500 ÇEŞİTLİK MUTFAK, SADECE KEBAPLA SINIRLI DEĞİL... HERKES BURAYA GELMELİ"

"Gaziantep mutfağı kebap, lahmacun ve baklavadan ibaret değil" diyen Başkan Şahin, UNESCO gastronomi şehrinde Gaziantep mutfağından 500 yemeğin olduğunu söyledi.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

500 çeşit bizim UNESCO gastronomi şehrinde sıcak sulularımız var. Mesela şu anda dönemsel olarak badem bitti, çağla başladı. Bizde badem aşı, çağla aşı, beraberinde yenidünya kebabı ve sarımsak kebabı... Topraktan ne çıkıyorsa biz onun hem kebabını, hem sıcak sulusunu yapıyoruz. Mesela Halep mutfağında soğuk mezeler var. Bizde sıcak sulu sıcaklar var. Bir de üzerine kebap, lahmacun, baklava var. 500 çeşit var. E dolayısıyla her o 500 çeşit tadına bakmak için her seferinde gelip 10 çeşit tatsa 50 defa gelip ancak tamamlayacak. O yüzden herkesin buraya gelmesi lazım.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu



"ASYA TURİSTİNİ GAZİANTEP'E ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Fatma Şahin, Asya turistini Gaziantep'e çekmek istediklerini belirtti.

"Kapadokya'ya gelen Asya turistini buraya getirmek istiyoruz" diyen Şahin, "Kültür turizmi onlar için büyük cazibe. Kapadokya'ya gelen Asya turistini buraya getirmek istiyoruz. O yüzden Valimiz de Kapadokya'ya gitti. Birlikte iki Valilik ne neler yapabileceğimi konuştuk. Nasıl bir ring sistemiyle bunları getirebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'in bu kapsamda sunduğu olanakları şöyle sıraladı:

"22 müze, 5 antik kent, karavan turizmi, doğa ve inanç turizmi… Bünyamin Keşşaf, Ukkaşe Hazretleri gibi önemli inanç durakları, hayvanat bahçesi, panoramik müzeler, Atatürk Anı Müzesi, Oyuncak Müzesi gibi pek çok unsur şehrin cazibesini artırıyor."


"130 KM'DEN DAĞLARI DELDİK SU GETİRDİK"

Takvim.com.tr'den Mehmet Özkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Yaparken zorlandığınız "Acaba yapamaz mıyız?" dediğiniz bir proje oldu mu?" sorusunu yöneltti.

Bu soruya içtenlikle ve samimiyetle yanıt veren Şahin şöyle konuştu:

Su mesela benim için çok büyük bir hayaldi, gerçek oldu. 130 kilometreden dağları delerek suyu getirdik.

Kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Daha da mühimi yapılan tramvaylar TOGG gibi kendi yerli mühendislerimiz tarafından Sakarya'da yapılıyor.

GAZİANTEPLİLERE METRO MÜJDESİ

Gazianteplilere metro müjdesi veren Şahin, "Allah izin verirse en büyük dileğim, şimdiye bu deprem olmasaydı, korona olmasaydı kesin temelini atmıştık. Şehir hastanesinden GaziRay bağlantısı metro istiyoruz. Şimdi il başkanımız da Ankara'da. O da yeniden hatırlatacak. İnşallah Ulaştırma Bakanımız da sıcak bakıyor. Elbette olması lazım diyor. Bu kadar olgunlaşmışken bu dönem temelini atmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu

"BU ŞEHİR MİSAFİRPERVERLİĞİYLE, SPORUYLA, KÜLTÜRÜYLE YAŞAR"

Şehrin spor kimliğine de dikkat çeken Başkan, "Gaziantep'te güçlü bir spor ekonomisi var. Gelen misafir hem şehrin atmosferini yaşıyor hem de iki önemli takımın maçlarını izliyor. Spor bizim için bir festival havası" şeklinde konuştu.

"Bizde misafire 'gadan alayım' denir. Yani derdin bana gelsin, sen rahat ol. Bu şehir, misafiri yediren, ağırlayan bir kültürün mirasçısı. Eğitim, bilim, kültür, sanat, tarım ve spor şehri olmaya aday bir şehiriz. Euro Prize ödülüne girmiş, Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş bir şehiriz"

"TRABZON DA TAM BİR SPOR ŞEHRİ"

ZTK finalindeki Trabzonspor - Galatasaray derbisine değinen Şahin, "Trabzon da tam bir spor şehri" demecini verdi.


Başkan Şahin, Aile Yılı kapsamında müjdeleri de peş peşe sıraladı.

"Gençlerin evlenmesini teşvik edecek mali destekler sağlayacağız" diyen Şahin, "Beyaz eşya, düğün, nikah, fotoğrafçı... Biz bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Maliyetleri azaltmamız lazım. Konut lazım. Gazikonut her 6 ayda bir 1000 konut çıkarıyor. Bu sefer genç evlileri de kapsama aldık. Yeni evliler gelip bizim bu kuramıza girebiliyor" şeklinde konuştu.

Şahin'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bebeklere de destek var. Bebek olduğu zaman "Hoş geldin minik hemşehrim" desteği var.

Bebek olmuyorsa tüp bebek desteği sağlıyoruz. Anne karnındayken "Anneye Süt Bebeğe Can" bebek prematüre doğmasın diye. Bebek biraz büyüyünce kreş desteği ve çocuk kütüphanesi. Okula başlayınca çantaları, kütüphaneler, kitaplar... Okulunu bitirdiğinde staj programımız var. Bunların hepsi ücretsiz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Takvim.com.tr'ye konuştu



"41 KERE MAŞALLAH" MÜJDESİ... 41 YILLIK EVLİLERE UMRE İMKANI

Mutlu süren evlilikler için de "41 Kere Maşallah" dedik. kırk bir yıldır evli olan ve daha önce hiç hac veya umre yapmamış çiftleri umreye gönderiyoruz. Şu an 8 bine yakın başvuru var.

"FARKLI SÜRPRİZLER DE OLACAK"

Genç evlilerin konut kurasını ve 41 yıllık evlilerin umre kurasını Aile Bakanımızla beraber noter huzurunda çekeceğiz. Farklı sürprizler de olacak.

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