Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen kongrede, dijital bağımlılık, sanal kumar, uyuşturucu kullanımı ve obezite gibi küresel tehditler masaya yatırıldı.

Takvim.com.tr 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde

AİLELERE UYARI: EKRAN OBEZ YAPIYOR

Kongrede "Yeme Bağımlılığı Bilimi: Obezite ve Halk Sağlığına Etkileri" başlıklı bir sunum yapan Doç. Dr. Nicole Avena, çocuklarda ekran bağımlılığı ile obezite arasındaki tehlikeli ilişkiye dikkat çekti.

Doç. Dr. Nicole Avena ve Takvim.com.tr'den Fatma Gül

Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Avena, aileleri uyardı.

"YEMEK, SADECE BİR YERE BAKARAK TÜKETİLEN BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Doç. Dr. Avena, çocukların yemekle ilişkilerinin değiştiğini belirterek, "Yemek sadece bir yere bakıp tüketilen bir şey değil. Beslenme; bilinçli, eğitici ve faydalı bir süreçle yürütülmeli. Ekrana bakarak yemek yemek, hem sağlıksız hem de obeziteyi tetikleyici bir alışkanlık haline geldi" dedi.