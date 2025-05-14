SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Online tehlike: "Oyun" diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı

6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi İstanbul'da düzenlendi. Takvim.com.tr'ye konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çocukların dijital oyunlar aracılığıyla kumara yönlendiğini vurguladı. Aileleri ekran süresi, içerik ve sosyal çevre konusunda uyararak, online kumarın hızlı bağımlılık yaptığını ve intihara kadar varan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Altıntaş, "Bu bir bağımlılıksa, tedavi edilebilen bir beyin hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Sonucu beklemeden önlem almak şart." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:29
Online tehlike: Oyun diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, 20 farklı ülkeden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen kongrede, dijital bağımlılık, sanal kumar, uyuşturucu kullanımı gibi küresel tehditler masaya yatırıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çocukların oyun bağımlılığında kumar bağımlığına geçtiğini belirterek aileler kritik uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorDoç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyor

"OYUNLA BAŞLAYIP KUMARA ÇEVİREBİLİYORLAR"
Doç. Dr. Merih Altıntaş, dijital oyunlar ile kumar bağımlılığı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Oyun oynama yaşı zaten çok düştü. Bununla beraber aslında kumar oynama yaşı da çok düştü, bahis yaşı da. Çocuklar oyunla başlayıp zaman içerisinde bunu kumara açıkçası çevirebiliyorlar. Çünkü aslında bütün mekanizma aynı. Yani oyun bağımlılığını yapan mekanizmayla kişileri kumar bağımlılığına götüren mekanizma birbiriyle aynı."

Altıntaş, aile kontrolünün yetersiz olduğu durumlarda çocukların bağımlılığa sürüklendiğini belirterek, "Çocuklar erken yaşta, özellikle ilkokuldan daha önceki yaşlarda oyunla karşılaştıklarında ve bununla ilgili aile kontrolü olmadığında oyun bağımlısı olma ihtimalleri artıyor. Ne kadar fazla süre ekran başında kalırlarsa bağımlı olma ihtimali o kadar çok artıyor." ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih AltıntaşTakvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş

"OYUNLARDA KUMAR REKLAMLARI KARŞIMIZA ÇIKIYOR"
Altıntaş, dijital oyun platformlarında çocuklara yönelik kumar içerikli reklamların da risk oluşturduğunu vurguladı.

Altıntaş şunları söyledi:

"Çocuk, oyunla beraber bunun üzerinden zevk almayı, bunun üzerinden ilişki kurmayı öğreniyor. Zamanla kumarla ilgili çeşitli aktivitelere de merak sarmaya başlıyor. Oyun reklamlarında, platformlarında kumarla ilgili reklamlar çıkıyor. Parayı kazanmak, yatırmak, kazanmak, level atlamak gibi bazı zevkleri öğrenen çocuk zamanla bir bakıyorsunuz ki kumar oynamaya başlamış."

Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih AltıntaşTakvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş

"ONLİNE KUMAR DAHA HIZLI BAĞIMLILIK YAPIYOR"
Günümüzde en büyük tehlikelerden birinin online kumar olduğunun altını çizen Altıntaş, şunları söyledi:

"Kumar her alanda çok zararlı. Her şekilde bağımlılık yapabilir. Ama son dönemde online oynanan oyunlar ve online kumar çok daha hızlı bağımlılık yapıyor. Bu, ailelerin ve toplumun hemen farkındalık yaşaması gereken bir durum. Asıl önemli olan şey, bunu önlemek. Bağımlı olmaya gidişi bir şekilde yavaşlatabilmek."

AİLELERE UYARI: "SÜREYİ VE İÇERİĞİ BİLİN"
Doç. Dr. Merih Altıntaş, ailelere düşen sorumluluğun büyük olduğunu belirterek, "Çocukların oyun oynama saati ve biçimi kesinlikle kontrol altında olmalı. Aile çocuğun ne oynadığını, ne kadar oynadığını ve oyunun içeriğini bilmeli. Şiddete yönelten veya sakınca teşkil eden oyunlar var. Aileler çocuklarının arkadaş ilişkileri, sosyal çevresi ve akademik başarısından haberdar olması gerekli" dedi.

Ailelerin bilgi eksikliği yaşamamaları için eğitimler alabileceklerini belirten Altıntaş, "Yeşilay da dahil olmak üzere birçok kurumdan bu bilgileri öğrenebilirler" dedi.

Doç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorDoç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyor

"KUMAR, İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİR"
Sanal kumar bağımlılığının sadece çocuklar değil, yetişkinler için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna değinen Altıntaş, sanal kumar nedeniyle yaşanan intihar vakalarındaki artışa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kumar ve kumarın getirdiği olumsuz sonuçlarla ilgili intihar vakalarında ciddi artış var. Bir tuşa basarak hayatınızla ilgili birçok şeyi kaybedebiliyorsunuz: Eşinizi, işinizi, evinizi, prestijinizi... Bu kayıplar ve umutsuzluk intihara götürebiliyor."

"YEDAM VE SAĞLIK KURUMLARI YOL GÖSTERİYOR"
Kumar bağımlılığı olan ya da risk grubunda bulunan bireyler için erken müdahalenin önemini vurgulayan Altıntaş, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"Eğer birinin kumarla ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bir tedavi merkezine başvurun. Yeşilay'ın YEDAM tedavi ve rehabilitasyon merkezleri var. Bu bir bağımlılıksa, tedavi edilebilen bir beyin hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Sonucu beklemeden önlem almak şart."

Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladıAnneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı
Borsa İstanbul
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Ev kadınlarına emeklilik yolda
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?
Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi? | Kremlin’den heyet açıklaması
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Müge Anlı Mekselina olayında skandal gelişme! Birlikte otele gittiklerini itiraf etti: Cinsel istismara uğradım...
Trump Suudi Arabistan’da! Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trump’a övgü yağdırdı
Başkan Erdoğan çiftçi temsilcilerini Külliye’de ağırladı! Don ve kuraklık mesajı: Her türlü desteği vereceğiz
Şehit annelerinden terörsüz Türkiye’ye tam destek! Aileler Takvim’e konuştu! Süreç nasıl ilerleyecek?
CHP’li İBB’nin milyonluk hatası! İstanbul’da durum vahim | Metrobüs faciası göz göre göre geldi! Sürücülere eğitim 2 hafta vebal ömürlük
Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı
Jose Mourinho o yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
Çocukların ekran bağımlılığındaki tehlike! Yeşilay zirvesine katılan uzman isimden takvim.com.tr’ye özel açıklama: Ödül gibi verilmemeli
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı