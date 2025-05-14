Online tehlike: "Oyun" diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı

İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, 20 farklı ülkeden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle organize edilen kongrede, dijital bağımlılık, sanal kumar, uyuşturucu kullanımı gibi küresel tehditler masaya yatırıldı.
ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çocukların oyun bağımlılığında kumar bağımlığına geçtiğini belirterek aileler kritik uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyor
"OYUNLA BAŞLAYIP KUMARA ÇEVİREBİLİYORLAR"
Doç. Dr. Merih Altıntaş, dijital oyunlar ile kumar bağımlılığı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şunları söyledi:
"Oyun oynama yaşı zaten çok düştü. Bununla beraber aslında kumar oynama yaşı da çok düştü, bahis yaşı da. Çocuklar oyunla başlayıp zaman içerisinde bunu kumara açıkçası çevirebiliyorlar. Çünkü aslında bütün mekanizma aynı. Yani oyun bağımlılığını yapan mekanizmayla kişileri kumar bağımlılığına götüren mekanizma birbiriyle aynı."
Altıntaş, aile kontrolünün yetersiz olduğu durumlarda çocukların bağımlılığa sürüklendiğini belirterek, "Çocuklar erken yaşta, özellikle ilkokuldan daha önceki yaşlarda oyunla karşılaştıklarında ve bununla ilgili aile kontrolü olmadığında oyun bağımlısı olma ihtimalleri artıyor. Ne kadar fazla süre ekran başında kalırlarsa bağımlı olma ihtimali o kadar çok artıyor." ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr'den Fatma Gül ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş
"OYUNLARDA KUMAR REKLAMLARI KARŞIMIZA ÇIKIYOR"
Altıntaş, dijital oyun platformlarında çocuklara yönelik kumar içerikli reklamların da risk oluşturduğunu vurguladı.
Altıntaş şunları söyledi:
"Çocuk, oyunla beraber bunun üzerinden zevk almayı, bunun üzerinden ilişki kurmayı öğreniyor. Zamanla kumarla ilgili çeşitli aktivitelere de merak sarmaya başlıyor. Oyun reklamlarında, platformlarında kumarla ilgili reklamlar çıkıyor. Parayı kazanmak, yatırmak, kazanmak, level atlamak gibi bazı zevkleri öğrenen çocuk zamanla bir bakıyorsunuz ki kumar oynamaya başlamış."