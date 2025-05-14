Online tehlike: "Oyun" diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı

"Kumar her alanda çok zararlı. Her şekilde bağımlılık yapabilir. Ama son dönemde online oynanan oyunlar ve online kumar çok daha hızlı bağımlılık yapıyor. Bu, ailelerin ve toplumun hemen farkındalık yaşaması gereken bir durum. Asıl önemli olan şey, bunu önlemek. Bağımlı olmaya gidişi bir şekilde yavaşlatabilmek."

"ONLİNE KUMAR DAHA HIZLI BAĞIMLILIK YAPIYOR" Günümüzde en büyük tehlikelerden birinin online kumar olduğunun altını çizen Altıntaş, şunları söyledi:

AİLELERE UYARI: "SÜREYİ VE İÇERİĞİ BİLİN"

Doç. Dr. Merih Altıntaş, ailelere düşen sorumluluğun büyük olduğunu belirterek, "Çocukların oyun oynama saati ve biçimi kesinlikle kontrol altında olmalı. Aile çocuğun ne oynadığını, ne kadar oynadığını ve oyunun içeriğini bilmeli. Şiddete yönelten veya sakınca teşkil eden oyunlar var. Aileler çocuklarının arkadaş ilişkileri, sosyal çevresi ve akademik başarısından haberdar olması gerekli" dedi.

Ailelerin bilgi eksikliği yaşamamaları için eğitimler alabileceklerini belirten Altıntaş, "Yeşilay da dahil olmak üzere birçok kurumdan bu bilgileri öğrenebilirler" dedi.

Doç. Dr. Merih Altıntaş uyardı: Çocuklar ʺoyunʺ diye başlayıp kumar bağımlısı oluyor

"KUMAR, İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİR"

Sanal kumar bağımlılığının sadece çocuklar değil, yetişkinler için de ciddi bir tehdit oluşturduğuna değinen Altıntaş, sanal kumar nedeniyle yaşanan intihar vakalarındaki artışa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kumar ve kumarın getirdiği olumsuz sonuçlarla ilgili intihar vakalarında ciddi artış var. Bir tuşa basarak hayatınızla ilgili birçok şeyi kaybedebiliyorsunuz: Eşinizi, işinizi, evinizi, prestijinizi... Bu kayıplar ve umutsuzluk intihara götürebiliyor."