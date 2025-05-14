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Başkan Erdoğan'dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:12 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:18
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. 81 ilimizde emek veren, alın teri döken çiftçilerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

Üretimimize yaptıkları katkı için her bir kardeşimize kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza ve şura için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan 16 çalışma alanında kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Katılımcılar yoğun mesai harcayarak şurayı başarı ile neticelendirdi. Şura kararlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı olarak tarım faaliyetlerini geliştirecek olan kararların uygulanma sürecini yakından takip edeceğim.

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