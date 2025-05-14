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Başkan Erdoğan'dan belediyelere yeni düzenleme çağrısı: Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğun uluslararası ayağı olduğunu belirten Erdoğan, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:31
Başkan Erdoğan’dan belediyelere yeni düzenleme çağrısı: Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.


BELEDİYELERE YENİ DÜZENLEME
CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluğun uluslararası ayağı olduğunu belirten Erdoğan, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

CHP'Lİ İBB'DEKİ YOLSUZLUĞUN ULUSLARARASI AYAĞI VAR
İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Bu yolsuzluk İstanbul'la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu içine alan çok farklı yollara uzanan hatta uluslararası ayağı olan bir ahtapota dönüşmüştür.

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yeni bir belediye statüsüne ihtiyaç var. Belediyelerin borç yönetimi ciddi kriterlere bağlanmalı, orta-uzun vadeli program oluşturulmalı.

Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyum uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.


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