Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

"GECELERİ UYUYOR MUSUN?"

Trump'ın devlet yönetmenin sorumluluklarını kastederek Prens Muhammed bin Salman'a "Muhammed, geceleri uyuyabiliyor musun? Nasıl uyuyorsun? Ne iş ama. Bazılarımız gibi dönüp duruyor yatakta. Ama işte o dönüp durmayanlar var ya onlar asla seni vaat edilen topraklara götüremez" dediği bildrildi.