Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile golf arabası turuna çıktı.
SELMAN TRUMP'I GOLF ARABASIYLA GÖTÜRDÜ
Riyad'da Trump'ı mor halılarla karşılayan Selman, akşam ise golf arabasıyla yemeğe götürdü. 78 yaşındaki Trump, Riyad'ın dışında bulunan Suudi kraliyet ailesinin 18. yüzyıldan kalma tarihi şehrinde geleneksel bir karşılama töreni sırasında Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olan 39 yaşındaki Muhammed bin Salman'ın sürdüğü arabaya bindi.
SARAYDA DAVULLU ŞARKILI KARŞILAMA
Trump, kabine sekreterleri ve Elon Musk ile resmi devlet yemeğine katılmak üzere saraya vardığında, 1765 yılında inşa edilen Salwa Sarayı'nın önünde davullar ve şarkılarla karşılandı.
ABD BAYRAKLARI, ATLILAR, DEVELER…
Miras alanına giden konvoyun güzergahı, ABD bayrakları taşıyan atlılar ve develerle doluydu.
"GECELERİ UYUYOR MUSUN?"
Trump'ın devlet yönetmenin sorumluluklarını kastederek Prens Muhammed bin Salman'a "Muhammed, geceleri uyuyabiliyor musun? Nasıl uyuyorsun? Ne iş ama. Bazılarımız gibi dönüp duruyor yatakta. Ama işte o dönüp durmayanlar var ya onlar asla seni vaat edilen topraklara götüremez" dediği bildrildi.
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kareler...
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kareler...
Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kareler...
Fotoğraflar Reuters ve New York Post'tan alınmıştır...