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Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la yaptığı golf arabası turu gündeme damga vurdu. Selman'ın Trump'ı golf arabasıyla akşam yemeğine götürdüğü belirtildi. Salwa Sarayı'nda Trump davullar, şarkılar ve develerle karşılandı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 13:20
Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile golf arabası turuna çıktı.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

SELMAN TRUMP'I GOLF ARABASIYLA GÖTÜRDÜ

Riyad'da Trump'ı mor halılarla karşılayan Selman, akşam ise golf arabasıyla yemeğe götürdü. 78 yaşındaki Trump, Riyad'ın dışında bulunan Suudi kraliyet ailesinin 18. yüzyıldan kalma tarihi şehrinde geleneksel bir karşılama töreni sırasında Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olan 39 yaşındaki Muhammed bin Salman'ın sürdüğü arabaya bindi.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

SARAYDA DAVULLU ŞARKILI KARŞILAMA

Trump, kabine sekreterleri ve Elon Musk ile resmi devlet yemeğine katılmak üzere saraya vardığında, 1765 yılında inşa edilen Salwa Sarayı'nın önünde davullar ve şarkılarla karşılandı.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

ABD BAYRAKLARI, ATLILAR, DEVELER…

Miras alanına giden konvoyun güzergahı, ABD bayrakları taşıyan atlılar ve develerle doluydu.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

Salı günü erken saatlerde Suudi hükümeti Air Force One'ı altı savaş uçağından oluşan bir refakatçiyle karşıladı. Daha sonra beyaz Arap atlarından oluşan bir falanks konvoyun yanında kraliyet sarayına doğru koştu.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

"GECELERİ UYUYOR MUSUN?"

Trump'ın devlet yönetmenin sorumluluklarını kastederek Prens Muhammed bin Salman'a "Muhammed, geceleri uyuyabiliyor musun? Nasıl uyuyorsun? Ne iş ama. Bazılarımız gibi dönüp duruyor yatakta. Ama işte o dönüp durmayanlar var ya onlar asla seni vaat edilen topraklara götüremez" dediği bildrildi.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

Trump ve Selman görüşmede gün boyunca birbirlerine övgüler dizdi.

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kareler...

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kareler...

Trump ve Muhammed bin Selman’ın golf arabası turu! Sarayda davullu develi karşılama

Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden kareler...

Fotoğraflar Reuters ve New York Post'tan alınmıştır...