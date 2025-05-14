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Ekrem İmamoğlu yine hakaretle gündemde... İfadesi SEGBİS'le alındı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez hakaret suçundan ifade verdi. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:19
Ekrem İmamoğlu yine hakaretle gündemde... İfadesi SEGBİS’le alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

BU KEZ HAKARETTEN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla alınan ifadesinde yargı mensuplarına yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiğini tespit ettiği İmamoğlu hakkında, 13 Mayıs'ta resen soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İFADESİ SEGBİS'LE ALINDI
"Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan yeni soruşturmada İmamoğlu ifade verdi.

İmamoğlu'nun ifadesi, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle 11 Nisan'da da hakim karşısına çıkmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle 11 Nisan'da da hakim karşısına çıkmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

Göreve geldiği günden bu yana skandallarla anılan ve hakkında açılan çeşitli soruşturmalarla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha adalet mekanizmasını hedef alması tepkiyle karşılandı. İmamoğlu'nun gerilim siyaseti gütmesi hukuki süreci provoke etme çabası olarak değerlendiriliyor.

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