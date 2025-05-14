Ekrem İmamoğlu yine hakaretle gündemde... İfadesi SEGBİS’le alındı

BU KEZ HAKARETTEN SORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla alınan ifadesinde yargı mensuplarına yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiğini tespit ettiği İmamoğlu hakkında, 13 Mayıs'ta resen soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle 11 Nisan'da da hakim karşısına çıkmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

Göreve geldiği günden bu yana skandallarla anılan ve hakkında açılan çeşitli soruşturmalarla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha adalet mekanizmasını hedef alması tepkiyle karşılandı. İmamoğlu'nun gerilim siyaseti gütmesi hukuki süreci provoke etme çabası olarak değerlendiriliyor.