Uykuda vahşet!

Erzurum Palandöken'de yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül (73) ve Halil Ciğerli (71) çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra yattı.

Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya daldı. Eşinin başına 2 el kurşun sıktı. Kanlar içinde kalan kadın, hayata gözlerini kapadı. Katil zanlısı ise bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi aradı. Eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekiplerine teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı.