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Filistin'i tanıyoruz

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Filistin’i tanıyoruz

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İsrail, Filistin'i ablukaya aldı. Son olarak Gazze'yi yakıp yıktı. Önce buna dünya sessiz kaldı. Son aylarda Netanyahu'ya eleştiriler arttı. BM'ye göre Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı 140'a çıktı.

Bunların arasında olan AB ülkeleri İsveç, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs, Polonya ve Romanya da vardı. Şimdi de Filistin'i Norveç, İrlanda ve İspanya tanıdığını resmen açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, bu üç ülkedeki büyükelçilerini geri çağırdı.

ERDOĞAN'DAN 3 ÜLKEYE TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, 7. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu: Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıdıkları açıklamalarından büyük memnuniyet duydum. Henüz tanımayan ülkelere de, aynı adımı atmaları çağrısını yapıyoruz.

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