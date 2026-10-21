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Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez el ele görüntülendi

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, kendisinden 12 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz ile birlikte katıldığı özel davette ilk kez el ele görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin samimi halleri dikkat çekti.

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Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez el ele görüntülendi

Özel hayatı ve kariyeriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ahu Yağtu, bir süredir meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşıyor.

Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile gözlerden uzak aşk yaşayan Ahu Yağtu, ilk kez bir davette el ele görüntülendi.Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Bora Cengiz ile gözlerden uzak aşk yaşayan Ahu Yağtu, ilk kez bir davette el ele görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl yeni bir ilişkiye yelken açan ikili, birlikteliklerini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak ünlü çift, son katıldıkları davette kameralardan kaçamayarak ilk kez el ele görüntülendi.

Video Oynatma İkonu Ahu Yağtu 12 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi

Özel gecede el ele yürüyen ünlü çift, uyumlu tarzları ve neşeli halleriyle kameralara yansıdı.Özel gecede el ele yürüyen ünlü çift, uyumlu tarzları ve neşeli halleriyle kameralara yansıdı.

İLK KEZ EL ELE KAMERADA

Özel gecede şıklıklarıyla göz kamaştıran Ahu Yağtu ve Bora Cengiz çifti, davet alanına el ele giriş yaptı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçen Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in samimi halleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçen Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in samimi halleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Daha önce ilişkileri hakkında merak uyandıran ve sadece sosyal medyadaki nadir paylaşımlarıyla gündeme gelen ikilinin bu samimi halleri, aşklarının doludizgin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez el ele görüntülendi-5

Basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan çift, yöneltilen sorulara tebessümle karşılık vererek salona geçiş yaptı.

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