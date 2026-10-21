Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez el ele görüntülendi
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, kendisinden 12 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz ile birlikte katıldığı özel davette ilk kez el ele görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin samimi halleri dikkat çekti.
Özel hayatı ve kariyeriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ahu Yağtu, bir süredir meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz yıl yeni bir ilişkiye yelken açan ikili, birlikteliklerini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak ünlü çift, son katıldıkları davette kameralardan kaçamayarak ilk kez el ele görüntülendi.
İLK KEZ EL ELE KAMERADA
Özel gecede şıklıklarıyla göz kamaştıran Ahu Yağtu ve Bora Cengiz çifti, davet alanına el ele giriş yaptı.
Daha önce ilişkileri hakkında merak uyandıran ve sadece sosyal medyadaki nadir paylaşımlarıyla gündeme gelen ikilinin bu samimi halleri, aşklarının doludizgin devam ettiğini gözler önüne serdi.
Basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan çift, yöneltilen sorulara tebessümle karşılık vererek salona geçiş yaptı.