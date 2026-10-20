İki Alman iş adamının kayıt dışı paraların Türkiye ve yurt dışına transferinde "araç olarak kullanıldıkları ve dolandırıldıkları" iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenlenmişti. 1 milyar euroluk fon vaatleri, 100 milyon euroluk şüpheli havaleler ve şok ses kayıtlarının yer aldığı soruşturmada; gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Mustafa Sarıgül’ün Kai Precat ve Marc Baeriswyl ile kara para aklamak için yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan Emir Sarıgül is e önceki gün teslim olmuştu.