Sarıgül soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında olay sözler: Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz
Milyonlarca euroluk kayıt dışı paranın Türkiye üzerinden yurt dışına çıkarılmasına ilişkin Sarıgül ailesine yönelik başlatılan soruşturmada, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün şok ses kaydı ortaya çıktı. Sarıgül'ün Alman iş adamlarının temsilcisiyle yaptığı görüşmede, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz" dediği belirlendi.
İki Alman iş adamının kayıt dışı paraların Türkiye ve yurt dışına transferinde "araç olarak kullanıldıkları ve dolandırıldıkları" iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenlenmişti.
1 milyar euroluk fon vaatleri, 100 milyon euroluk şüpheli havaleler ve şok ses kayıtlarının yer aldığı soruşturmada; gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan Emir Sarıgül is e önceki gün teslim olmuştu.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarında Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert ifadeleri yer alırken, Alman iş adamlarının İspanya ve Almanya'da da resmi suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
BİLİRKİŞİ RAPORU SES KAYDINI BELGELEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli bilişim ve bilirkişi heyetinin dijital materyaller üzerindeki incelemesi tamamlandı. Soruşturma dosyasında yer alan şok ses kayıtları, uluslararası suç duyuruları ve para trafiğinin perde arkasındaki siyasi çatışmalar tek tek belgelendi. Bilirkişi raporuyla çözümlenen ses kaydında, Mustafa Sarıgül ile Alman iş adamlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen diyalog belgelendi.
"BİZE YAPTIĞI KALLEŞLİĞİ KİMSE YAPMAZ"
Görüşmede yolsuzluk davasında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Mustafa Sarıgül'ün, "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma" dediği saptandı. Çampınar'ın "Yola gittiğin adam satılmaz" sözleri üzerine Sarıgül'ün "Şerefsiz" diyerek tepkisini sürdürdüğü kayıtlara geçti.
AVRUPA YARGISINA TAŞINDI
Soruşturmanın odağındaki Alman iş adamları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in yargı sürecini küresel boyuta taşıdığı anlaşıldı. Kai Precat'ın İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde İspanya Ulusal Polisi nezdinde 6 Ekim 2026'da resmi şikayette bulunduğu belgelendi.
Şirket vekilleri ise Almanya'daki Berlin, Landshut ve München I savcılıklarına başvurarak uluslararası soruşturma talep etti. Ayrıca Alman şirket avukatlarının hazırladığı ihtarnamenin doğrudan Mustafa Sarıgül'ün kurumsal Meclis e-posta adresine iletildiği tespit edildi.
EMİR SARIGÜL EMNİYETTE
Göcek Marina'da demirli 5 milyon dolar değerindeki "UNIQUE NAZ" isimli lüks yat üzerinden patlayan skandalla ilgili firari olarak aranan Abdurrahman Emir Sarıgül teslim oldu.
Mağdur temsilcileriyle yaptığı küfürlü ve tehdit dolu telefon görüşmeleri adli dosyaya giren Emir Sarıgül'ün emniyette ifadesinin alınmasına başlandı. Mustafa Sarıgül hakkındaki evraklar dokunulmazlığı nedeniyle fezleke düzenlenmek üzere Ankara'ya gönderildi.
15 TUTUKLAMA
Söz konusu soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
İşte tutuklanan o isimler: Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel, Mehmet Ali Aslan. Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan için ise adli kontrol şartı getirildi.
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