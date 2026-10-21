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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku! Dönüşü uzadı: O maçlarda yok

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü gecikiyor. Milli futbolcu, Crystal Palace maçında da görev alamayacak. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Başakşehir karşılaşmasını da kaçırma ihtimali bulunuyor.

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku! Dönüşü uzadı: O maçlarda yok

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle teknik heyetin kadro planlamasında değişikliğe gidildi.

Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayan milli futbolcunun tedavisi sürerken, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Crystal Palace mücadelesinde de forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku! Dönüşü uzadı: O maçlarda yok-2
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA FORMA GİYMESİ ZOR

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig'deki Başakşehir karşılaşmasına yetişmesinin de zor olduğu belirtildi.

Teknik heyet, Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta saha rotasyonunu yeniden şekillendirirken oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku! Dönüşü uzadı: O maçlarda yok-3
KASIMPAŞA MAÇI İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa karşılaşmasında görev alıp alamayacağı ise henüz netleşmedi.

Milli futbolcunun tedaviye vereceği yanıt, sahalara dönüş takviminde belirleyici olacak.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku! Dönüşü uzadı: O maçlarda yok-4
Siyah-beyazlıların teknik heyeti, Orkun Kökçü'nün sakatlığını tamamen atlatmadan maç kadrosuna dahil edilmesini istemiyor.

Bu nedenle 25 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasındaki durumu, tedavi sürecinin ilerleyişine ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeye göre netlik kazanacak.

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