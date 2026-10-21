

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA FORMA GİYMESİ ZOR

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig'deki Başakşehir karşılaşmasına yetişmesinin de zor olduğu belirtildi.

Teknik heyet, Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta saha rotasyonunu yeniden şekillendirirken oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri takip ediyor.