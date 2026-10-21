FARUK ERDEM'LE SORU-CEVAP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesini açıkladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede asgari ücret ile ilgili çok önemli bir bilgi yer aldı. Asgari ücret için ayrılan vergi istisnası desteği miktarı artırıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar.

Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. Komisyon özellikle geçim endeksi, işçi maliyeti ve enflasyon gibi verilere göre bir artış belirliyor. Bakılan en önemli verilerin başında enflasyon geliyor.

Bütçedeki asgari ücret desteği nedir? Bilindiği gibi bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor. Yani çalışanlar asgari ücret alıyorlarsa hiç damga ve gelir vergisi ödemiyorlar.

Diğer çalışanların da maaşlarındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Alınmayan bu vergi için bütçeye bir kaynak konularak ödemeler buradan karşılanıyor.

Bu yıl ayrılan kaynak ne kadar? 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynak 1 trilyon 460 milyar lira olarak belirlendi. Bu rakam geçtiğimiz yıl 1 trilyon 92 milyar liraydı. Artış oranı böylece yüzde 33,7 olarak hesaplandı.

Bu artışın anlamı nedir? Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış, asgari ücrette yapılacak değişime göre tahmini olarak öngörülüyor. Bakıldığında ayrılan kaynağın artış oranının yüzde 33,7 olduğu görülüyor.

Buradaki öngörü, asgari ücretteki artışın da benzer oranda olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28-30 aralığında şekillendiği düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor.

Geçmiş yıllarda ne olmuştu? Asgari ücret vergi istisnası desteği, 2024 yılı bütçesine göre 2025 yılı bütçesinde yüzde 25 artırılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin bunun 5 puan üzerinde, yüzde 30 artırılmasına karar vermişti.

2025 yılında bütçeye konulan asgari ücret vergi istisnası desteği 853 milyar lira olmuştu. Bu rakam 2026 bütçesinde 1 trilyon 92 milyar liraya çıkarken yüzde 28,02 oranında bir artışa tekabül etmişti. Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam oranı ise yüzde 27 olmuştu.

UYGULAMA NASIL OLDU

YILLAR BÜTÇE ARTIŞI ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 2025 Yüzde 25 Yüzde 30 2026 Yüzde 28,02 Yüzde 27 2027 Yüzde 33,70 -

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

ORANLAR BRÜT ÜCRET NET ÜCRET İŞVERENE MALİYET Mevcut 33.030 TL 28.075,50 TL 40.874,63 TL Yüzde 25 41.287,50 TL 35.094,38 TL 51.093,29 TL Yüzde 28,4 42.410,52 TL 36.048,94 TL 52.483,02 TL Yüzde 30 42.939,00 TL 36.498,15 TL 53.137,02 TL Yüzde 33,7 44.161,11 TL 37.536,94 TL 54.649,38 TL