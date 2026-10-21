ADAYLARDA ARANAN TEMEL KRİTERLER

İlana yalnızca ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki ilgili mesleki alanlardan mezun adaylar müracaat edebilecek; üst öğrenimden ön lisans veya lisans mezunu olanların başvuruları geçersiz sayılacak. Adayların karşılaması gereken diğer temel koşullar ise şöyle:

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak; yapmış, muaf ya da tecilli olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Gece çalışması ve vardiyalı çalışma düzenine engel bir rahatsızlığı bulunmamak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) yer alan ikametgaha uygun il ve ilçelerdeki açık pozisyonlara başvurmak.

Her aday yalnızca tek bir iş yeri ve meslek kolunu tercih edebilecek.

İşe başlatılacak adaylar için 4 aylık deneme süresi uygulanacak. Bu süreçte başarılı olanlar ve haklarında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlananlar göreve başlayabilecek. Tren teşkil işçilerinden ise sağlık kurulu raporunda "A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır" ibaresi aranacak.

İlanın tüm ayrıntılarını, branş bazlı aranan lise bölümlerini ve il il dağılım listesini incelemek için TCDD Taşımacılık işe alım duyurusunu görmek için tıklayınız.