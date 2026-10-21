TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alıyor: İŞKUR başvuru ekranı açıldı
TCDD Taşımacılık, bünyesindeki atölye ve bakım müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 166 daimi işçi alımı başlattı. İŞKUR üzerinden 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecek başvurularda KPSS şartı aranmazken adaylar doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.
TCDD Taşımacılık AŞ, bünyesindeki farklı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere lise mezunu 166 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.
TCDD Taşımacılık resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak başvurular 21 Ekim 2026 ile 26 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. İşe alınacak adaylar belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapacak.
BAŞVURU TAKVİMİ VE NOTER KURASI
İŞKUR internet sitesinden online olarak tamamlanacak başvuru sürecinin ardından aday belirleme işlemi sınav yerine doğrudan kura yoluyla gerçekleştirilecek:
Kurada asıl listeye giren adayların evrak kontrolleri çekiliş sonrasında yapılacak; şartları taşımayan ya da belgelerini süresinde teslim etmeyen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak.
ADAYLARDA ARANAN TEMEL KRİTERLER
İlana yalnızca ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki ilgili mesleki alanlardan mezun adaylar müracaat edebilecek; üst öğrenimden ön lisans veya lisans mezunu olanların başvuruları geçersiz sayılacak. Adayların karşılaması gereken diğer temel koşullar ise şöyle:
- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak.
- Askerlikle ilişiği bulunmamak; yapmış, muaf ya da tecilli olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Gece çalışması ve vardiyalı çalışma düzenine engel bir rahatsızlığı bulunmamak.
- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) yer alan ikametgaha uygun il ve ilçelerdeki açık pozisyonlara başvurmak.
- Her aday yalnızca tek bir iş yeri ve meslek kolunu tercih edebilecek.
İşe başlatılacak adaylar için 4 aylık deneme süresi uygulanacak. Bu süreçte başarılı olanlar ve haklarında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlananlar göreve başlayabilecek. Tren teşkil işçilerinden ise sağlık kurulu raporunda "A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır" ibaresi aranacak.
İlanın tüm ayrıntılarını, branş bazlı aranan lise bölümlerini ve il il dağılım listesini incelemek için TCDD Taşımacılık işe alım duyurusunu görmek için tıklayınız.