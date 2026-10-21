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TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alıyor: İŞKUR başvuru ekranı açıldı

TCDD Taşımacılık, bünyesindeki atölye ve bakım müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 166 daimi işçi alımı başlattı. İŞKUR üzerinden 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecek başvurularda KPSS şartı aranmazken adaylar doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

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TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alıyor: İŞKUR başvuru ekranı açıldı

TCDD Taşımacılık AŞ, bünyesindeki farklı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere lise mezunu 166 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu.

TCDD Taşımacılık resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak başvurular 21 Ekim 2026 ile 26 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. İşe alınacak adaylar belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapacak.

TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alıyor: İŞKUR başvuru ekranı açıldı-2

BAŞVURU TAKVİMİ VE NOTER KURASI

İŞKUR internet sitesinden online olarak tamamlanacak başvuru sürecinin ardından aday belirleme işlemi sınav yerine doğrudan kura yoluyla gerçekleştirilecek:

BAŞVURU VE KURA SÜRECİ
Başvuru tarihleri
21 - 26 Ekim 2026
Kura çekimi
18 Kasım 2026, saat 10.00
Kura yeri
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Ankara
Kontenjan dağılımı
Belirlenen kadro sayısı kadar asıl, dört katı kadar yedek aday

Kurada asıl listeye giren adayların evrak kontrolleri çekiliş sonrasında yapılacak; şartları taşımayan ya da belgelerini süresinde teslim etmeyen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacak.

TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alıyor: İŞKUR başvuru ekranı açıldı-3

8 FARKLI MESLEK DALINDA 166 KONTENJAN

Alımlar Türkiye genelinde lokomotif bakım, vagon tamir ve demiryolu fabrikası müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli atölye ve depolara dağıtılıyor. Toplam 166 kişilik kontenjanın meslek kollarına göre ayrımı şu şekilde:

MESLEK DALI
KONTENJAN
Lokomotif Tamirciliği (Mekaniker-Lokomotif)
41 işçi
Elektrikçilik (Elektrikçi - Genel)
29 işçi
Vagon İmal ve Tamirciliği (Mekaniker-Vagon)
22 işçi
Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği (Tesviyeci)
18 işçi
Elektronik İşçiliği (Elektronik İşçisi - Tren)
18 işçi
Motor Tamirciliği (Makine Teknisyeni - Motor ve Makine)
16 işçi
Tren Teşkil İşçiliği
14 işçi
Kaynakçılık
8 işçi

TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alıyor: İŞKUR başvuru ekranı açıldı-4

ADAYLARDA ARANAN TEMEL KRİTERLER

İlana yalnızca ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyindeki ilgili mesleki alanlardan mezun adaylar müracaat edebilecek; üst öğrenimden ön lisans veya lisans mezunu olanların başvuruları geçersiz sayılacak. Adayların karşılaması gereken diğer temel koşullar ise şöyle:

  • İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak.
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak; yapmış, muaf ya da tecilli olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Gece çalışması ve vardiyalı çalışma düzenine engel bir rahatsızlığı bulunmamak.
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) yer alan ikametgaha uygun il ve ilçelerdeki açık pozisyonlara başvurmak.
  • Her aday yalnızca tek bir iş yeri ve meslek kolunu tercih edebilecek.

İşe başlatılacak adaylar için 4 aylık deneme süresi uygulanacak. Bu süreçte başarılı olanlar ve haklarında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlananlar göreve başlayabilecek. Tren teşkil işçilerinden ise sağlık kurulu raporunda "A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır" ibaresi aranacak.

İlanın tüm ayrıntılarını, branş bazlı aranan lise bölümlerini ve il il dağılım listesini incelemek için TCDD Taşımacılık işe alım duyurusunu görmek için tıklayınız.

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