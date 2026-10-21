A HABER'E AÇIKÇA TEHDİT SAVURDU!



Yeni Parti Lideri Özgür Özel, yaptığı sokak provokasyonu sonrası toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada sınırları tamamen aştı.

Milletin sesi A Haber'i hedef gösteren Özel, skandal ifadeler kullandı:

"Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin. Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum. Gazeteciler cumartesi sokağa iniyor, biz de onlarla birlikte sokağa iniyoruz. Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum."

Özgür Özel'den A Haber'e sert yanıt

CUMARTESİ GÜNÜ DE PROVOKASYON ÇAĞRISI

Cumartesi günü sokağa ineceğini duyuran Özel, "Gün, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir; meydanlara çıkma, sokaklara akma mücadeleyi yükseltme günüdür" dedi.