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Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit

Avrupa’daki kaos görüntülerinin ardından Türkiye’de benzer bir sokak rüzgarı estirmek isteyen muhalefet cephesi, bu kez doğrudan medyayı hedef aldı. Kalabalığa seslenen Özel, A Haber’i tehdit ederek, “Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin cumartesi günü sokağa ineceğini belirten Özel’in, kendilerinin de eylemlere katılacaklarını açıklaması dikkat çekti.

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Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit

Avrupa'da yaşanan sokak olayları sonrası Türkiye'de kaos ortamı yaratmak isteyen muhalefet cephesinden bir provokatif çıkış daha geldi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa'daki sokak eylemlerinden esinlendi ve Halk TV vesilesiyle yeni bir provokasyon başlattı.

Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit-2

A HABER'E AÇIKÇA TEHDİT SAVURDU!

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, yaptığı sokak provokasyonu sonrası toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada sınırları tamamen aştı.

Milletin sesi A Haber'i hedef gösteren Özel, skandal ifadeler kullandı:

"Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin. Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum. Gazeteciler cumartesi sokağa iniyor, biz de onlarla birlikte sokağa iniyoruz. Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum."

Video Oynatma İkonu Özgür Özel'den A Haber'e sert yanıt

CUMARTESİ GÜNÜ DE PROVOKASYON ÇAĞRISI

Cumartesi günü sokağa ineceğini duyuran Özel, "Gün, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir; meydanlara çıkma, sokaklara akma mücadeleyi yükseltme günüdür" dedi.

Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit-3

"ETKİ AJANLARI" İLE KOL KOLA SOKAK SİYASETİ

Özgür Özel'in sözde destek maskesiyle sokağa çağırdığı kesimlerin, yalan ve iftiralarla siyasetçileri, iş insanlarını, vakıfları ve normal vatandaşları hedef alan "etki ajanları" olması dikkat çekti.

AKILLARA FRANSA'DAKİ ŞİDDET VE YAĞMA GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Özel'in açıklamaları, Avrupa'da yaşanan sokak olaylarının ardından yeniden gündeme gelen sokak çağrılarını akıllara getirdi. Gazetecilerin cumartesi günü sokağa ineceğini belirten Özel'in kendilerinin de bu eylemlere katılacağını açıklaması dikkat çekti.

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