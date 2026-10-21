İmamoğlu'nun teknesinden Sarıgül'ün villasına uzanan narko-fuhuş ağı

Portekizli mankenin ismi sadece Emir Sarıgül'le anılmıyor... "İMAMOĞLU İLE TEKNEDE BİRLİKTELİK YAŞADIK" Correia, yolsuzluk tutuklusu YENİ Partili Ekrem İmamoğlu ile Antalya'da bir teknede birliktelik yaşadığını iddia etmişti. "Tekneye telefonlar kapatılmış vaziyette Antalya'dan bindik" diyen Portekizli manken, İmamoğlu ve Olga isimli bir kadınla bu organizasyon sırasında birlikte olduklarını öne sürdü. İmamoğlu'nun uyuşturucu kullanmadığını, ancak erkeklerin bulunduğu teknede uyuşturucu madde bulunduğunu ve kendisinin burada uyuşturucu kullandığını beyan etti. İmamoğlu'nun mankenlerle görüşmesine aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova'nın yazışmalarından bir kesit: ʺTelefon yok, foto yokʺ (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) İfadesinde şu itiraflarda bulunmuştu:

İmamoğlu'nun Portekizli mankenle buluşmasına aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova (Foto: DHA)



CORREIA'YI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ARACI TUTUKLANDI



Ekrem İmamoğlu'nun, Antalya'da bir teknede Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasına aracılık ettiği öne sürülen Nadela Moldova da çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.







HALUK LEVENT İTİRAFI



Ayrıca Correia, Haluk Levent ile Aralık 2021'de iletişime geçtiğini ve üç kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü.



TEKNEDEN VİLLAYA, VİLLADAN AHBAP'A UZANAN NARKO-FUHUŞ HATTI



Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun teknesinden Emir Sarıgül'ün Levent'teki gizli villasına uzanan, Haluk Levent'le de teması bulunan uyuşturucu ve fuhuş ağı açığa çıktı.





Ekrem İmamoğlu

Emir Sarıgül