İmamoğlu'nun teknesinden Sarıgül'ün villasına uzanan narko-fuhuş ağı
Sarıgül soruşturmasında dosyaya giren gizli tanık itirafı, YENİ Partili Ekrem İmamoğlu'nun teknesinden Emir Sarıgül'ün Levent'teki tripleks villasına uzanan organize narko-fuhuş ağını açık etti. Ağın tam ortasında Portekizli manken Tessy Ramos Correia yer alıyor. Correia, "Sarıgül'le 3 kez para karşılığı birliktelik yaşadık. Kokain kullanırdı" derken ikilinin 2021 tarihli yazışmalarına Takvim ulaştı. Portekizli model, İmamoğlu için ise "2021 Temmuz'da tekneye telefonlar kapatılmış vaziyette Antalya'dan bindik. Bir gece birliktelik yaşadık" itirafında bulundu. Temmuzda İmamoğlu, kasımda Sarıgül'le görüştüğünü söyleyen Correia'nın aynı süreçte Haluk Levent'le de teması çıktı.
Dosyaya giren gizli tanık ifadesi merkezinde Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül ve YENİ Parti aktörlerinin olduğu organize narko-fuhuş ağını açık etti.
SKANDAL VİDEOYA 200 BİN DOLARA SAHTE RAPOR
YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün nikah şahitliğini yaptığı koruması Ö. ile çıkan ters ilişki videolarının gerçek olduğu öne sürüldü.
Sarıgül'ün görüntülerin yayılması sonrası 200 bin dolara "montaj" raporu temin etmeye çalıştığı ifade edildi.
YOSUN SOKAK'TA NE DOLAPLAR DÖNDÜ? GİZLİ VİLLADA NARKO-FUHUŞ!
Skandal bununla da sınırlı kalmadı...
Gizli tanık, Levent Yosun Sokak'ta bulunan tripleks villada dönen dolapları tek tek anlattı. Emir Sarıgül'ün uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile burada görüştüğünü ifade etti.
"EMİR SARIGÜL'LE 3 KEZ PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUK"
Portekizli model, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü. 27 Kasım 2021 tarihinde Sarıgül ile cinsel ilişki amacıyla yazıştıklarını ileri sürmüştü.
Sarıgül'ün yanında kokain kullandığına tanıklık ettiğini belirten Correia, ilgili yazışmaların telefonunda bulunduğunu ve dosyaya konulduğunu söylemişti.
Portekizli mankenin ismi sadece Emir Sarıgül'le anılmıyor...
"İMAMOĞLU İLE TEKNEDE BİRLİKTELİK YAŞADIK"
Correia, yolsuzluk tutuklusu YENİ Partili Ekrem İmamoğlu ile Antalya'da bir teknede birliktelik yaşadığını iddia etmişti.
"Tekneye telefonlar kapatılmış vaziyette Antalya'dan bindik" diyen Portekizli manken, İmamoğlu ve Olga isimli bir kadınla bu organizasyon sırasında birlikte olduklarını öne sürdü. İmamoğlu'nun uyuşturucu kullanmadığını, ancak erkeklerin bulunduğu teknede uyuşturucu madde bulunduğunu ve kendisinin burada uyuşturucu kullandığını beyan etti.
İfadesinde şu itiraflarda bulunmuştu:
Tekneye telefonlar kapatılmış vaziyette bindik. Tekneye Antalya'dan bindik. (2021 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ayları olabilir) 2 adet tekne bulunmaktaydı. Tekneler yan yanaydı. Bir teknede erkekler eğlencesini ve cinsel ilişkisini yaşar, diğer teknede kadınlar kalırdı. Yaklaşık 25-30 kişi vardı. Kadın sayısı daha fazlaydı. Kadınlar benim gibi yabancıydı. Teknede 2 gece 3 gün kaldım. Bu teknede bir gece İmamoğlu ile ilişki yaşadım.
CORREIA'YI İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ARACI TUTUKLANDI
Ekrem İmamoğlu'nun, Antalya'da bir teknede Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasına aracılık ettiği öne sürülen Nadela Moldova da çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
HALUK LEVENT İTİRAFI
Ayrıca Correia, Haluk Levent ile Aralık 2021'de iletişime geçtiğini ve üç kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü.
TEKNEDEN VİLLAYA, VİLLADAN AHBAP'A UZANAN NARKO-FUHUŞ HATTI
Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun teknesinden Emir Sarıgül'ün Levent'teki gizli villasına uzanan, Haluk Levent'le de teması bulunan uyuşturucu ve fuhuş ağı açığa çıktı.