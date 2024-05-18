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'On'a iyi bakın

Küresel ısınmayla hızla artan bahar alerjisi, ülkemizde her 10 kişiden 2’sinde görülüyor. Prof. Dr. Çiğdem Kalaycık, alerjinin astıma dönüşmemesi için 10 öneride bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
’On’a iyi bakın

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Saman nezlesi veya polen alerjisi olarak da adlandırılan bahar alerjisinin görülme sıklığı dünyada ve ülkemizde hızla artış gösteriyor. Bu artışta kentsel yaşam, küresel ısınma ve hava kirliliğinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bahar alerjisi selim bir hastalık olmakla birlikte önemsenmediği ve tedavi uygulanmadığı durumlarda kronik burun tıkanıklığı nedeniyle uyku kalitesini bozuyor ve buna bağlı olarak yetişkinlerde yorgunluk, iş başarısında azalma, sinirlilik ile anksiyete gibi sorunlar oluşturarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Dahası alerjik şikayetler kontrol altına alınamadığında en önemli sebebi alerji olduğu için astıma çevirebiliyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, bahar alerjisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

BURUN TIKANIKLIĞINA DİKKAT!
Bahar alerjisi, ağaç ve çimenlerden yayılan polenler nedeniyle oluşuyor. 'Alerjen' olarak adlandırılan bu polenler burun iç yüzeyine yapışıp iltihabı olmayan bir reaksiyon başlatıyor. Ailede alerji hikayesinin olması bahar alerjisi için önemli bir faktör olsa da özellikle iklim değişikliği gibi çevresel faktörler bahar alerjisinin günümüzde daha yaygın görülmesine neden oluyor. Burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, damak kaşıntısı, geniz akıntısı ve göz yaşarması gibi belirtilerden biri bile varsa hekim başvurmak çok önemlidir.

'ŞİKAYETİM GEÇTİ' DİYEREK İHMAL ETMEYİN
Alerjinin kesin bir tedavisi yok. Ancak kontrol altında tutulabiliyor. Bol su içmek mukusu incelterek geniz akıntısı gibi yakınmaları hafifletmeye yardımcı oluyor. Tedavide amaç hastalığı yok etmek değil, hastanın şikayetlerini azaltmaktır. Antihistaminikler ve burun spreyleri gibi ilaçları düzenli kullanmak yakınmaları baskılayacaktır. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda immünoterapi olarak adlandırdığımız alerji aşıları ise bir diğer tedavi seçeneğidir. Şikayetler geçse bile ilaçlar asla bırakılmamalıdır, astıma çevirebilir.

GÖZLÜK KULLANIN
- Özellikle sabahları ev veya iş yerlerinizin kapı ve pencerelerini açık tutmayın.
- Eğer açık havada olacaksanız teması en aza indirmek için güneş gözlüğü ve maske kullanın.
- Spor için kapalı mekanları tercih edin.
- Dışarıdan geldiğinizde üzerinde polenler olacağı için kıyafetlerinizi mutlaka çıkarın ve oturduğunuz odada tutmayın.
- Elinizi ve yüzünüzü mutlaka yıkayın ve polenler saça da yapışacağı için mümkünse duş alın.
- Çimlerin biçildiği alanlara ve çiçekli ortamlara yaklaşmamaya çalışın.
- Arabadayken camları kapatın.
- Klima filtrelerini her ay değiştirin. Alerjenleri tutan özel filtreler de kullanabilirsiniz.
- Dışarıdaki havayı kullanmayan ve hava değişimini içeride bulunan havayı kullanarak temizleyen özel klimaları tercih edin.
- Polen miktarının en fazla olduğu sabah saatlerinde açık havada yapılacak olan aktivitelerden kaçının.

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