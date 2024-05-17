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Demirtaş'a 42 yıl

‘Kobani’ eylemleri davasında ceza yağdı. Selahattin Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ 30 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Demirtaş’a 42 yıl

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Türkiye, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemleriyle sarsıldı. Olaylarda 37 kişi ölürken, çok sayıda insan yaralandı. Sokağa çıkan göstericiler, ortalığı yaktı yıktı. Olayların sorumlusu olarak 108 kişi hakkında dava açıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu sanıklar tutuklandı. 2016 yılından bu yana hapiste olan Demirtaş ile 17'si tutuklu, 18'i tutuksuz ve firari 72 sanık hakkında dün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar açıklandı. Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Berfin Özge Köse, Bircan Yorulmaz, Emine Beyza Üstün hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken diğer sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı:

- Selahattin Demirtaş: 42 yıl
- Figen Yüksekdağ: 30 yıl 3 ay
- Gültan Kışanak: 12 yıl
- Sabahat Tuncel: 12 yıl
- Ahmet Türk: 10 yıl
- Ali Ürküt: 17 yıl
- Ayla Akat: 9 yıl 9 ay
- Aynur Aşan: 9 yıl 9 ay
- Ayşe Yağcı: 9 yıl
- Bülent Parmaksız: 20 yıl 6 ay
- Cihan Erdal: 20 yıl 6 ay
- Dilek Yağlı: 20 yıl 6 ay
- Emine Ayna: 10 yıl
- Günay Kubilay: 20 yıl 6 ay
- Ahmet Türk: 10 yıl
- Gültan Kışanak: 12 yıl
- Figen Yüksekdağ: 30 yıl 3 ay
- Aysel Tuğluk: Beraat etti

HDP eski eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ "Kobani" olaylarının baş sorumlusu olarak iddianamede yer aldı. Demirtaş, Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

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