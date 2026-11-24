Tekirdağ'da kayınpeder dehşeti! 3 çocuk annesi Nihal Çağlar hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aile içinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 74 yaşındaki Mehmet Çağlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 43 yaşındaki gelini Nihal Çağlar'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından jandarmaya teslim olan kayınpeder, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mehmet Çağlar (74), tartıştığı gelini Nihal Çağlar'ı (43) bıçaklayarak öldürdü.
GELİN-KAYINPEDER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde meydana geldi. Evde Mehmet Çağlar ile gelini Nihal Çağlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Büyüyen tartışmada Mehmet Çağlar, gelinini bıçakladı. Çağlar, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Evdeki diğer aile bireylerinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
GELİN ÇAĞLAR KURTARILAMADI
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Nihal Çağlar, kurtarılamadı.
Mehmet Çağlar, jandarmaya giderek teslim oldu. Çağlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.