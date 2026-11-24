Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Mehmet Çağlar (74), tartıştığı gelini Nihal Çağlar'ı (43) bıçaklayarak öldürdü.



GELİN-KAYINPEDER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde meydana geldi. Evde Mehmet Çağlar ile gelini Nihal Çağlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.