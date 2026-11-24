İslam Memiş gram altında kritik seviyeleri açıkladı: 2027'nin ilk çeyreğinde yükseliş, ikinci çeyreğinde düşüş olabilir
Geçtiğimiz hafta 5 bin 700 liraya kadar gerileyen gram altın, yeni haftada yönünü yeniden yukarı çevirirken yatırımcılar yükselişin kalıcı olup olmayacağına odaklandı. Finans Analisti İslam Memiş, altındaki sert dalgalanmaların nedenlerini ve fiyatların seyrini belirleyecek gelişmeleri anlattı. Gram altın için kritik seviyeleri açıklayan İslam Memiş, 2027 yılına ilişkin de “Örnek verelim ilk çeyrekte yükseliş ama ikinci çeyrekte düşüş yönlü hareketler yaşanabilir.” öngörüsünde bulundu. Memiş, merkez bankalarının altın talebinin canlılığını koruduğuna dikkat çekerek yeni yıla ilişkin yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcının kafasını karıştırdı. Bir dönem 8 bin lira sınırını zorlayan gram altın, peş peşe gelen satışlarla 6 bin liranın altına sarkarak geçen hafta 5 bin 700 lira seviyelerine kadar geriledi.
Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlayan altın, yeniden 5 bin 900 lira seviyelerini görürken yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında açıklayacağı faiz kararı altının seyri açısından önem kazandı.
ALTININ YENİ ROTASI NE OLACAK?
Peki altındaki düşüş sona erdi mi? Sarı metal eski zirvesine yeniden ulaşabilecek mi? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş, sert dalgalanmaların nedenlerini, gram ve ons altında takip edilmesi gereken kritik seviyeleri ve 2027 yılında yatırımcıları bekleyen olası senaryoları anlattı.
ALTINDA TEPKİ ALIMLARI DEVAM EDİYOR
Altın fiyatlarının yeni haftaya yükselişle başladığını belirten Memiş, piyasadaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta sert düşüşler vardı ve haftayı sert düşüşle tamamlamıştık. Yeni haftaya da yükselişle başladık. Dün yine bir tepki alımı geldi. Bugün de tepki alımlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Malum, geçen hafta cuma günü 6.000 TL seviyesinin altına sarkan bir gram altın vardı. Sabah saatlerine baktığımız zaman gram altın TL fiyatı 6.265 liraya kadar yükseldi ve şu anda kâr satışıyla tekrar 6.142 lira seviyesine kadar geriledi. Ons altın geçen hafta cuma günü 3.500 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Sabah 3.680 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 3.620 dolar seviyesinde."
ALTINDA SATIŞLAR NEDEN DERİNLEŞTİ?
Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğüne, yaklaşan "Noel tatilinin" ve yatırımcıların nakit ihtiyacının satışlar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:
"Geniş bant aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Piyasa tam olarak oturmadı, buradaki belirsizlik devam ediyor. Özellikle nakit ihtiyacından dolayı ve Noel tatili yaklaştığı için yatırımcılar da ister istemez bir nakit pozisyonu alıyorlar. Satışlar o yüzden derinleşti. Şimdi petrol fiyatlarında da bir miktar geri çekilme var yani 90 dolar seviyesinin altına sarktı. Altın bir miktar tepki alımıyla karşı karşıya kaldı."
GRAM VE ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Gram altında 6 bin-6 bin 200 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, ons altının seyri açısından ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararına işaret etti.
Memiş, ons altında "3.750-3.800 dolar seviyesi artık direnç konumunda. Buraları takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta yine dalgalı bir seyirde piyasa beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
2027'DE HER ÇEYREKTE FARKLI HİKAYE
Yeni yılda da piyasalarda sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini öngören Memiş, 2027 yılına ilişkin beklentilerini şöyle aktardı:
"Bu yılla alakalı zaten bir manipülasyon yılı olabileceğini ve yatırımcıların mutlaka birikimlerini çeşitlendirmesi gerektiğini sık sık ifade etmiştim. Yine 2027 yılında karışık bir piyasa bizi bekliyor. Yine geniş bant aralığında dalgalanan, yine her çeyrekte farklı bir hikâye tekrar bizi bekliyor."
İLK ÇEYREKTE YÜKSELİŞ, İKİNCİ ÇEYREKTE DÜŞÜŞ
Yeni yılda yükselişlerin yerini düşüşlere bırakabileceğine dikkat çeken Memiş, "Örnek verelim ilk çeyrekte yükseliş ama ikinci çeyrekte düşüş yönlü hareketler yaşanabilir. Yine savaş devam ettikçe istikrarın bozuk olduğu, piyasalarda kendine yön veremediği bir yıl bekliyoruz önümüzdeki yıl." değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISINA UZUN VADE UYARISI
Merkez bankalarının talebine ve yüksek enflasyona işaret eden Memiş, 2027 yılında altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı yine uzun vadeli bir planlama yapması lazım. Kısa vadeli dalgalanmalar mutlaka olur. Ama merkez bankalarının talebi yine canlı durmaya devam ediyor. Yine enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Yine altın tarafında özellikle 2027 yılında yukarı yönlü hareketler yine yaşanabilir. Ama aylık dalgalanmalar değil, yıllık pozisyona bakmakta fayda var."