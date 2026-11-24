Yeni haftaya tepki alımlarıyla başlayan altın, yeniden 5 bin 900 lira seviyelerini görürken yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında açıklayacağı faiz kararı altının seyri açısından önem kazandı.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcının kafasını karıştırdı. Bir dönem 8 bin lira sınırını zorlayan gram altın, peş peşe gelen satışlarla 6 bin liranın altına sarkarak geçen hafta 5 bin 700 lira seviyelerine kadar geriledi.

ALTININ YENİ ROTASI NE OLACAK? Peki altındaki düşüş sona erdi mi? Sarı metal eski zirvesine yeniden ulaşabilecek mi? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş , sert dalgalanmaların nedenlerini, gram ve ons altında takip edilmesi gereken kritik seviyeleri ve 2027 yılında yatırımcıları bekleyen olası senaryoları anlattı.

(Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

ALTINDA SATIŞLAR NEDEN DERİNLEŞTİ?

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğüne, yaklaşan "Noel tatilinin" ve yatırımcıların nakit ihtiyacının satışlar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:

"Geniş bant aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Piyasa tam olarak oturmadı, buradaki belirsizlik devam ediyor. Özellikle nakit ihtiyacından dolayı ve Noel tatili yaklaştığı için yatırımcılar da ister istemez bir nakit pozisyonu alıyorlar. Satışlar o yüzden derinleşti. Şimdi petrol fiyatlarında da bir miktar geri çekilme var yani 90 dolar seviyesinin altına sarktı. Altın bir miktar tepki alımıyla karşı karşıya kaldı."

GRAM VE ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altında 6 bin-6 bin 200 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten Memiş, ons altının seyri açısından ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararına işaret etti.

Memiş, ons altında "3.750-3.800 dolar seviyesi artık direnç konumunda. Buraları takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta yine dalgalı bir seyirde piyasa beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.