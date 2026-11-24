İzmir'in Konak ilçesinde bir optik mağazasında müşteri gibi davranan kadın, iş yeri sahibinden bir bardak su istediği sırada yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çantasına koydu.

İş yeri sahibi Ecem Apaydın'ın su hazırladığı sırada yaşanan hırsızlığı, güvenlik kameralarını evinden takip eden eşi fark etti. Eşinin telefonla yaptığı uyarı üzerine şüphelinin peşinden koşan Apaydın, kadına yetişemedi. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Su isterken gözlükleri çaldı

MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, MAĞAZA SAHİBİYLE SOHBET ETTİ

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki bir optik mağazasında meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren kadın, bir süre ürünleri inceledi. İş yeri sahibi Ecem Apaydın, kadının davranışlarından şüphelenmediğini ve kendisine markalı gözlükleri gösterdiğini belirtti.

Apaydın, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Gayet normal bir müşteri gibi geldi. Markalı ürünlerimizi gösterdim, nasıl bir model aradığını sordum. Ancak güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. İç mekânda da kullanılabilen açık camlı bir gözlük taktığı için bundan şüphelenmedim. Mağazanın tasarımı ve sehpa hakkında da sohbet ettik. Kılık kıyafeti oldukça düzgündü."

BİR BARDAK SU İSTEDİ, İKİ GÖZLÜĞÜ ÇANTASINA ATTI

Bir süre sonra Apaydın'dan su isteyen kadın, iş yeri sahibinin suyu hazırladığı sırada iki güneş gözlüğünü çantasına koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken mağazayı evinden canlı olarak izleyen Apaydın'ın eşi, kadının hareketlerinden şüphelenerek hırsızlığı fark etti.

Müşterisiyle ilgilendiği için eşinin telefonlarına cevap veremediğini belirten Apaydın, telefonu açtığında ise kadının mağazadan çıkmak üzere olduğunu söyledi.