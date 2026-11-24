İzmir'de bir bardak su bahanesiyle hırsızlık! İki gözlüğü çantasına atan kadını güvenlik kamerası ele verdi
İzmir'in Konak ilçesinde bir optik mağazasına müşteri gibi giren kadın, iş yeri sahibinden bir bardak su istediği sırada yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çaldı. Hırsızlığı güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibinin eşi, peş peşe telefonla arayarak uyarıda bulundu. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken mağaza sahibi Ecem Apaydın, maddi zarardan çok iyi niyetinin suistimal edilmesine üzüldüğünü söyledi.
İzmir'in Konak ilçesinde bir optik mağazasında müşteri gibi davranan kadın, iş yeri sahibinden bir bardak su istediği sırada yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çantasına koydu.
İş yeri sahibi Ecem Apaydın'ın su hazırladığı sırada yaşanan hırsızlığı, güvenlik kameralarını evinden takip eden eşi fark etti. Eşinin telefonla yaptığı uyarı üzerine şüphelinin peşinden koşan Apaydın, kadına yetişemedi. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, MAĞAZA SAHİBİYLE SOHBET ETTİ
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki bir optik mağazasında meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren kadın, bir süre ürünleri inceledi. İş yeri sahibi Ecem Apaydın, kadının davranışlarından şüphelenmediğini ve kendisine markalı gözlükleri gösterdiğini belirtti.
Apaydın, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Gayet normal bir müşteri gibi geldi. Markalı ürünlerimizi gösterdim, nasıl bir model aradığını sordum. Ancak güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. İç mekânda da kullanılabilen açık camlı bir gözlük taktığı için bundan şüphelenmedim. Mağazanın tasarımı ve sehpa hakkında da sohbet ettik. Kılık kıyafeti oldukça düzgündü."
BİR BARDAK SU İSTEDİ, İKİ GÖZLÜĞÜ ÇANTASINA ATTI
Bir süre sonra Apaydın'dan su isteyen kadın, iş yeri sahibinin suyu hazırladığı sırada iki güneş gözlüğünü çantasına koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken mağazayı evinden canlı olarak izleyen Apaydın'ın eşi, kadının hareketlerinden şüphelenerek hırsızlığı fark etti.
Müşterisiyle ilgilendiği için eşinin telefonlarına cevap veremediğini belirten Apaydın, telefonu açtığında ise kadının mağazadan çıkmak üzere olduğunu söyledi.
TELEFONU AÇINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
Apaydın, eşinin kendisini defalarca aradığını belirterek, "Eşim beni defalarca aradı ancak mağazada müşteri olduğu için telefonu açmadım. Kadına suyunu verdim, o da içti. Yaklaşık üç kez aramasını meşgule attım. Kadın tam kapıdan çıkarken telefonu açtım. Eşim telaşla, 'Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı' diye bağırmaya başladı" dedi.
PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK YETİŞEMEDİ
Eşinin uyarısıyla mağazadan çıkan Apaydın, şüphelinin peşinden koştu. Ancak kadının köşeyi dönmesi nedeniyle kendisine yetişemedi. Eşinin görüntüleri yanlış yorumlamış olabileceği ihtimalini de değerlendiren Apaydın, haklıyken haksız duruma düşmekten çekindiğini belirtti.
Apaydın, "Bir insana böyle bir ithamda bulunmak doğru gelmedi. Kadın farklı bir iddiada bulunabilirdi. Bu nedenle dükkâna dönerek polisi aradım ve şikâyetçi olduk" ifadelerini kullandı.
YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin şüphelinin kimliğini yüz tanıma sistemi üzerinden belirlediğini aktaran Apaydın, kadının daha önce de benzer olaylara karıştığının kendilerine bildirildiğini söyledi.
Şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz bilgi almadıklarını belirten Apaydın'ın şikâyeti üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.
25-30 BİN LİRALIK GÖZLÜĞÜ DENEMEDEN ALDI
Çalınan iki güneş gözlüğünün toplam değerinin yaklaşık 25-30 bin lira olduğunu belirten Apaydın, kadının ürünleri denemeden çantasına koymasına anlam veremediğini söyledi.
İhtiyacı olduğunu dile getirmesi hâlinde kendisine yardımcı olabileceklerini, hatta gözlükleri hediye edebileceklerini ifade eden Apaydın, şöyle konuştu:
"Güneşe, toza karşı alerjisi vardır, gözlüğe ihtiyacı vardır. Böyle bir durum söz konusuysa gelip düzgünce anlatsa elimizden geleni yapardık. Ancak gözlükleri denemedi bile. Yüzüne uygun olup olmadığını görmeden aldı. Ben bunun tamamen bir hastalık olduğunu düşünüyorum."
MADDİ ZARARDAN ÇOK İYİ NİYETİNİN SUİSTİMAL EDİLMESİNE ÜZÜLDÜ
Gözlüklerin çizilmemesi için özel olarak muhafaza edildiğini ancak şüphelinin ürünleri doğrudan çantasına koyduğunu anlatan Apaydın, bu nedenle gözlükleri yeniden satışa sunamayacağını belirtti.
İş yerinin sigortalı olduğunu ve gerekli başvuruları yaptıklarını ifade eden Apaydın, kendisini asıl üzenin maddi kayıptan ziyade iyi niyetinin suistimal edilmesi olduğunu söyledi.
"İKRAM ETTİĞİM BİR BARDAK SUYUN KARŞILIĞI"
Başka esnafların da benzer olaylar yaşamaması için yaşadıklarını anlatan Apaydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"İki gözlüğün maddi zararıyla hiçbir gözlükçü batmaz. Benim asıl üzerinde durduğum konu, gösterdiğim iyi niyetin ve ikram ettiğim bir bardak suyun karşılığının bu şekilde verilmiş olması. Dükkânına giren herkesin dikkatli olması ve başka esnafların aynı durumu yaşamaması için bu olayı anlatıyorum."