Memleket hasreti!

Bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan "Paranoya" filminin çekimleri Lüleburgaz'da devam ediyor. Yılın iddialı filminde Onur Buldu ve Bülent Şakrak ile başrolü paylaşan Ege Kökenli, çekimler sırasında memleketiyle de hasret giderdi.

ÇİFTE SEVİNÇ!

Kırklarelili olan güzel oyuncu, iş yoğunluğundan dolayı uzun zamandır memleketine gidemediğini ve "Paranoya" filminin senaryosunu okuduğunda çekimlerin Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.