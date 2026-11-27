Faizsiz ev ve araba almak için tasarruf finansmanlarına yatırım yapan binlerce kişinin beklediği haber geldi. Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'yi bünyesine kattığını duyurdu.

Katılımevim ile Birevim tasarruf finansman şirketlerini ve İktisat Katılım Bankası, Emlak Katılım bünyesine geçti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu.

Bu çerçevede şirket, tasarruf finansman sektörü şirketlerinden Katılımevim ile Birevim tasarruf finansman şirketlerini ve İktisat Katılım Bankasını bünyesine kattı.

Tamamlanan pay devir işlemleriyle, şirketin katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişlerken finansal hizmetler ekosistemindeki konumu güçlendi.