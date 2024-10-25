TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı üstlenen terör örgütü HPG/PKK, "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." açıklamasında bulundu.
TERÖR ÖRGÜTÜ KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI
Terör örgütü açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini ve fotoğraflarını da paylaştı.
Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek
Buna göre, öldürülen teröristlerin Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ve Rojger Helin kod adlı Ali Örek olduğu açıklandı.
Rojger Helin kod adlı Ali Örek (Sosyal medya)
BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLADIĞI TERÖRİSTLER
Bilindiği gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek ve kadın teröristin PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.