TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj

SİYASİ TARTIŞMALARLA İLGİSİ YOK Açıklamada terör saldırısının Türkiye'deki son günlerde yaşanan siyasi tartışmalarla ilgisi olmadığı belirtildi. Teröristlerin hain eyleme ilişkin yaptığı açıklamad, " Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)



DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR DURUM

Terör örgütü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası İmralı'dan gelen açıklamaya ilişkin, "Dört yılı aşkın bir zaman ardından ilk kez Rêber Apo'dan sıcak bir mesajın kamuoyuna yansıması tüm gerilla güçleri için sevindirici ve dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu, ayrıca gelişmelere göre değerlendirilecek bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'le tokalaştı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denkleme çomak sokuldu. Bahçeli'nin çağrısı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gelirken bir de terör örgütü KCK/PKK'dan açıklama geldi. KCK/PKK terör örgütü teröristbaşı Öcalan'ın alacağı kararlara uyacaklarını duyurdu.