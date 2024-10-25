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TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan hain terör örgütü, "Uzun bir süre önce planlanıp uygulanan eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." ifadelerine yer verdi. Terör örgütünün açıklamasındaki MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son çağrısına "gönderme" de dikkat çekti. Terör örgütünün yaptığı açıklamada hain saldırının nasıl planlandığı anlatılırken, teröristlerle ilgili de detaylar verildi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 12:33
TUSAŞ saldırısını terör örgütü HPG/PKK üstlendi! Hain saldırıyla ilgili satır arasında verilen dikkat çekici mesaj

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Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı üstlenen terör örgütü HPG/PKK, "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." açıklamasında bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI
Terör örgütü açıklamada etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerini ve fotoğraflarını da paylaştı.

Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek

Buna göre, öldürülen teröristlerin Asya Ali kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ve Rojger Helin kod adlı Ali Örek olduğu açıklandı.

Rojger Helin kod adlı Ali Örek (Sosyal medya)Rojger Helin kod adlı Ali Örek (Sosyal medya)

BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLADIĞI TERÖRİSTLER
Bilindiği gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek ve kadın teröristin PKK'lı Mine Sevjin Alçiçek olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

TUSAŞ'a hain terör saldırısı (AA)TUSAŞ'a hain terör saldırısı (AA)

SİYASİ TARTIŞMALARLA İLGİSİ YOK
Açıklamada terör saldırısının Türkiye'deki son günlerde yaşanan siyasi tartışmalarla ilgisi olmadığı belirtildi. Teröristlerin hain eyleme ilişkin yaptığı açıklamad, "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur." denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)


DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR DURUM
Terör örgütü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası İmralı'dan gelen açıklamaya ilişkin, "Dört yılı aşkın bir zaman ardından ilk kez Rêber Apo'dan sıcak bir mesajın kamuoyuna yansıması tüm gerilla güçleri için sevindirici ve dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu, ayrıca gelişmelere göre değerlendirilecek bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

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Terör örgütü KCK/PKK'dan "teröristbaşı Abdullah Öcalan" mesajı... Kararına uyacaklar!

NE OLMUŞTU?
Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'le tokalaştı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denkleme çomak sokuldu. Bahçeli'nin çağrısı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı gelirken bir de terör örgütü KCK/PKK'dan açıklama geldi. KCK/PKK terör örgütü teröristbaşı Öcalan'ın alacağı kararlara uyacaklarını duyurdu.

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