Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke İttifakı'ndaki ülkelerin askeri ve savunma sanayisindeki imkanlarını bir araya getirerek daha fazla ortaya güç çıkarmasının ve barış ile istikrara katkı sağlamasının ittifakın en büyük amacı olduğunu söyledi. Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin İslamabad'da gerçekleştirilen 2. olağan toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte katıldığını aktaran Fidan, "Şu anda bir olağanüstü, iki de olağan olmak üzere üç toplantı yaptık. Tabii daimi komitelerimiz var, onlar sürekli çalışıyorlar." dedi.

Bakan Fidan, anlaşmanın imzalandığı andan itibaren en önemli hedeflerinin, ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi olduğunu vurgulayarak ittifakın emsallerine nazaran büyük bir hızla kurumsallaşmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Sivil karargah olan genel sekreterliğin kurulması ve askeri karargah olan müşterek askeri komutanlığın kurulması konusundaki bütün prensip kararlarının alındığını kaydeden Fidan, bugün komitenin çoğu kararı onayladığını, bazı konuların da bir sonraki komiteye bırakıldığını söyledi. BİR SONRAKİ KOMİTEYE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK Hakan Fidan, bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını duyurarak, kurumsallaşmayla alakalı sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvetlerin tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu bulunduğuna işaret etti. Bölgesel konular ve sıkıntıları da gündeme getirme imkanı bulduklarını belirten Fidan, Körfez'de devam eden problem ve müttefik Suudi Arabistan'ın Husilerden kaynaklı yaşadığı tehdidin nasıl evrildiğinin yanı sıra ABD ve İran arasında yürüyen müzakerelerin ne şekilde evrileceği ve olumlu sonuçlanması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü kaydetti.