Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 3 kişinin test sonucu pozitif çıktı: İşte o isimler
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test veren 21 kişiden 3'ünün sonucu pozitif, 13'ünün negatif çıktı. Geriye kalan 5 kişinin test sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı.
TUTUKLU ŞÜPHELİ SAYISI 4'E ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei hakkında da tutuklama kararı verildi. Son tutuklamalarla birlikte dosya kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece soruşturma kapsamında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan şüphelilerin sayısı 19'a ulaştı.
Öte yandan İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest kaldı. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
TEST SONUÇLARI ÇIKTI: 3 KİŞİ POZİTİF
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında test veren 21 kişiden 3'ünün sonucu pozitif, 13'ünün ise negatif çıktı. Geriye kalan 5 kişi için sonuç bekleniyor.
Testi pozitif çıkan isimler: Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu, Mehmet Karcı.