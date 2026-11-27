İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı.