NATO sınırında "Kara Rus" paniği! Avrupa'yı karıştıran gizemli gölgeler kim Putin'in gölge oyunu mu?
NATO sınırlarında düzensiz göçmen akınını tetiklemek ve sabotaj düzenlemekle suçlanan gizemli "Kara Rus" (Black Rus) grubu Avrupa'da güvenlik alarmına yol açtı. NATO StratCom Direktörü Janis Sarts, gerçekte böyle bir örgütün bulunmadığını savunarak yapının Moskova ve Minsk istihbaratının yürüttüğü kirli gölge savaşına kılıf olarak uydurulmuş bir propaganda aracı olduğunu öne sürdü. Peki kimdir bu Kara Rus grubu?
Kremlin ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve NATO sınırlarında eylemler düzenleyen gizemli sabotaj grubu Kara Ruslar Avrupa'da tedirginliğe yol açtı.
Avrupa'ya düzensiz göçmen akınını tetiklemek ve sınırlarda kaos çıkarmakla suçlanan Kara Rus grubu ile ilgili endişe artıyor.
Sınırda Kara Rus alarmı
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Kara Rus iddiaları 6 Ekim 2026 gecesi Letonya-Belarus sınırındaki olayla patlak verdi. Maskeli ve silahlı kişiler 20 göçmeni Letonya'ya sokmaya çalıştı, sınır askeri personeline tehditler savurdu, dağıtım kabinine zarar verdi ve kameraları çaldı.
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Grubun sözcüsü olduğunu öne süren maskeli bir kişi, olaydan bir gün sonra Telegram'da video yayımlayarak eylemi üstlendi.
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Sınır olayının ardından "Black Rus" adı gündeme geldi. Güvenlik ve istihbarat çevreleri yapının paravan bir bilgi/etki operasyonu olabileceğine dair değerlendirmeler paylaştı.
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3–4 Kasım 2026'da Polonya-Kaliningrad hattında alarm başladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın sınırın Rusya tarafında el fenerli şahısların görülmesi üzerine bir provokasyon girişiminin önlendiğini açıklaması ve kuzeydoğu sınır bölgesinde özel harekat merkezi kurulmasıyla güvenlik önlemleri artırıldı.
KARA RUS GERÇEK Mİ MOSKOVA OYUNU MU?
Avrupa basınında ise Kara Rus grubunun aslında Moskova tarafından kurgulanmış bir aldatmaca olabileceği öne sürülüyor.
NATO'nun doğu kanadında ortaya çıkan ve "Black Rus" olarak adlandırılan gölge paramiliter grubun gerçekten var olup olmadığı ya da Moskova ile Minsk'in yürüttüğü operasyonlara verilen bir isimden ibaret bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.
PARAMİLİTER GRUP MU İSTİHBARAT MI DESTEKLİYOR?
Yerel medya bu yapıyı gayriresmi bir paramiliter grup olarak tanımlarken bazı kaynaklar grubun Rus ve Belarus istihbarat servislerince desteklendiğini öne sürdü. İnternette yayımladıkları bir videoda elektrik ekipmanlarına zarar verdiklerini ve güvenlik kameralarını çaldıklarını iddia eden grup, yeni eylem tehditlerinde de bulundu.
"BÖYLE BİR GRUP YOK, BU BİR BİLGİ OPERASYONU"
NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi (StratCom) Direktörü Janis Sarts, söz konusu ekibin korku yaymak amacıyla oluşturulmuş bir Kremlin propaganda aracından ibaret olduğunu savundu. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Sarts, "Black Rus diye bir grup yok. Bunu büyük ihtimalle bir bilgi operasyonu olarak tanımlayabilirim." dedi.
PUTİN'İN GÖLGE SAVAŞI İDDİASI
Sarts'a göre "Black Rus", gerçekte Belarus güvenlik servislerini ifade eden bir örtüden ibaret. Rusya ve Belarus istihbaratları tarafından uydurulan bu paravan grup sayesinde Putin, kirli gölge savaşı taktiklerini uyguluyor.
Sarts, "Bu aynı zamanda Baltık ülkelerindeki halklarda şüphe, belirsizlik ve korku yaratmaya çalışan bir enformasyon savaşının parçası. Devlet faaliyetleri için bir kılıf ve asıl amacı algı operasyonu yaratmak." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA NELER OLUYOR?
Putin'in gölge kampanyasının giderek daha tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Sarts, Rus liderin artan risk iştahına dikkat çekti.
TELEGRAM'DAN PARALI ASKERLER
Kremlin'in bu eylemleri organize etmek için özellikle Telegram gibi sosyal medya platformlarını kullandığını belirten Sarts, para karşılığında her şeyi yapmaya hazır kişilerin ağa düşürüldüğünü ancak çoğu zaman bu kişilere ödeme bile yapılmadığını söyledi.
Sarts durumu "İstihbarat servisleri bu kişileri tamamen tek kullanımlık olarak görüyor. Belli özelliklere sahip grupların hedef alındığını belirten Sarts, bu yöntemin çok ucuz, basit ve yüksek beceri gerektirmeyen bir yöntem olduğunu söyledi. Sarts ayrıca Kremlin'in bu yönteme ek olarak, doğrudan Rusya'da eğittiği ajanları da Batı'ya sızdırdığını ekledi.
Avrupa genelindeki hibrit ve sabotaj saldırılarının azalmak yerine şiddetlendiğine işaret eden NATO yetkilisi, bu durumun arkasındaki temel nedeni Putin'in Ukrayna savaşındaki başarısızlığına bağladı ve şöyle konuştu:
"Putin büyük bir hesap hatası yaptı ve Ukrayna ile olan bu savaşı sürdürerek kazandığından fazlasını kaybediyor. Bu durum onları daha çaresiz hale getiriyor ve daha fazlasını denemeye itiyor. Burada başarmaya çalıştıkları iki temel şey var: Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği baltalamak ve kıta genelinde işgale karşı direnme konusundaki siyasi iradeyi kırmak."
NATO yetkilisi Janis Sarts, Putin'in Ukrayna savaşındaki kayıpları nedeniyle artan çaresizliğinin Rusya'yı Avrupa'da daha tehlikeli sabotajlara ittiğini iddia ediyor.
Sarts'a göre Almanya'da uçak düşürme girişiminden İngiltere'deki kundaklama ve kaçırma planlarına kadar uzanan bu eylemlerde Rusya'nın, kendi ajanlarının yanı sıra Telegram'dan para vaadiyle devşirdiği "tek kullanımlık" kişileri ucuz piyonlar olarak kullanıyor.