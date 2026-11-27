Avrupa'ya düzensiz göçmen akınını tetiklemek ve sınırlarda kaos çıkarmakla suçlanan Kara Rus grubu ile ilgili endişe artıyor.

Kremlin ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve NATO sınırlarında eylemler düzenleyen gizemli sabotaj grubu Kara Ruslar Avrupa'da tedirginliğe yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde Polonya'ya Rus füzesi düştü. Fotoğraf: Reuters

Sınırda Kara Rus alarmı Kara Rus iddiaları 6 Ekim 2026 gecesi Letonya-Belarus sınırındaki olayla patlak verdi. Maskeli ve silahlı kişiler 20 göçmeni Letonya'ya sokmaya çalıştı, sınır askeri personeline tehditler savurdu, dağıtım kabinine zarar verdi ve kameraları çaldı.

Grubun sözcüsü olduğunu öne süren maskeli bir kişi, olaydan bir gün sonra Telegram'da video yayımlayarak eylemi üstlendi.

Sınır olayının ardından "Black Rus" adı gündeme geldi. Güvenlik ve istihbarat çevreleri yapının paravan bir bilgi/etki operasyonu olabileceğine dair değerlendirmeler paylaştı.

3–4 Kasım 2026'da Polonya-Kaliningrad hattında alarm başladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın sınırın Rusya tarafında el fenerli şahısların görülmesi üzerine bir provokasyon girişiminin önlendiğini açıklaması ve kuzeydoğu sınır bölgesinde özel harekat merkezi kurulmasıyla güvenlik önlemleri artırıldı.



KARA RUS GERÇEK Mİ MOSKOVA OYUNU MU?

Avrupa basınında ise Kara Rus grubunun aslında Moskova tarafından kurgulanmış bir aldatmaca olabileceği öne sürülüyor.

NATO'nun doğu kanadında ortaya çıkan ve "Black Rus" olarak adlandırılan gölge paramiliter grubun gerçekten var olup olmadığı ya da Moskova ile Minsk'in yürüttüğü operasyonlara verilen bir isimden ibaret bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.

PARAMİLİTER GRUP MU İSTİHBARAT MI DESTEKLİYOR?

Yerel medya bu yapıyı gayriresmi bir paramiliter grup olarak tanımlarken bazı kaynaklar grubun Rus ve Belarus istihbarat servislerince desteklendiğini öne sürdü. İnternette yayımladıkları bir videoda elektrik ekipmanlarına zarar verdiklerini ve güvenlik kameralarını çaldıklarını iddia eden grup, yeni eylem tehditlerinde de bulundu.