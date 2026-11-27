ŞUBATTA ANKARA, KASIMDA İSTANBUL

İki ülke arasındaki üst düzey temasların bu yılki ilk duraklarından biri Ankara oldu. Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısına eş başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Kasım'da Mecliste yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de istikrarı, Yunanistan'la ilişkilerde ise diyalog ve işbirliğini önemsediğini belirtti.