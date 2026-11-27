Dolmabahçe’de Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri Tasulas görüşmesi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım Cumartesi günü Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas’ı İstanbul’da kabul edecek. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, üç günlük İstanbul ziyaretinin ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Politis'in haberine göre görüşme, 28 Kasım Cumartesi günü Dolmabahçe'de Türkiye saatiyle 15.30'da yapılacak. Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu'nun eşlik edeceği bildirildi.
DOĞU AKDENİZ MASADA
Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmenin ayrıntılı gündemi henüz açıklanmadı.
ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ VURGUSU
Erdoğan başkanlığında 26 Kasım'da toplanan Millî Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi. Kurul, Ankara'nın uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri koruma konusundaki kararlılığını da yineledi.
ŞUBATTA ANKARA, KASIMDA İSTANBUL
İki ülke arasındaki üst düzey temasların bu yılki ilk duraklarından biri Ankara oldu. Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin altıncı toplantısına eş başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Kasım'da Mecliste yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de istikrarı, Yunanistan'la ilişkilerde ise diyalog ve işbirliğini önemsediğini belirtti.
DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN FENER PROGRAMI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un davetiyle İstanbul'a gelecek Tasulas, 30 Kasım Pazartesi günü Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde Aziz Andreas yortusu dolayısıyla düzenlenecek ayine katılacak. Ziyaret programında Şişmanoğlu Konağı'nda Bizans ve Bizans sonrası sanat eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışı ile Rum cemaati temsilcileriyle görüşmeler de bulunuyor.