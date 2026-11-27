Fon Koordinasyon Kurulu'nun 29 Eylül tarihinde başlayan çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen ara ödeme süreci 27 Kasım 2026 itibarıyla noktalandı. Bugünden itibaren süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde sürerken, tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarımıyla oluşacak tutarlar hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edilecek.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE ÖDEME BİLANÇOSU

64.506 yatırımcıya 65,8 milyar TL'si nakdi, 12,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar TL ödeme yapıldı. 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödendi.

415.955 yatırımcıya 117,55 milyar TL'si nakdi, 3,6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanırken, 369.837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödendi.

Tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde 455.758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapıldı. Ödemelerde tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde kurulan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar TL üzerindeki varlık kullanıldı; kamu kaynağı kullanılmadı.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

27 Kasım 2026 itibarıyla ara ödeme aşamasının sona ermesinin ardından ödemeler olağan tasfiye kuralları doğrultusunda sürecek. Tasfiye edilen fonlara ait varlıkların nakde dönüştürülmesi ve fahiş kazançlardan aktarılan kaynaklarla oluşturulacak tutar, hak sahiplerine payları oranında dağıtılmaya devam edecek.