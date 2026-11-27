Süper Lig devlerine kötü haber! Brahim Diaz imzayı attı
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın sözleşmesini yenilediğini duyurdu. 27 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar İspanyol devinin formasını giymeye devam edecek.
Real Madrid, 2019 yılında kadrosuna kattığı Brahim Diaz ile yeni sözleşme imzaladı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Faslı futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
REAL MADRID FORMASIYLA 7 KUPA KAZANDI
19 yaşında Real Madrid'e transfer olan Brahim Diaz, İspanyol ekibinde geçirdiği altı sezonda 173 karşılaşmada görev aldı.
Faslı futbolcu, bu süreçte bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupa, iki La Liga ve iki İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Diaz, böylece Real Madrid kariyerinde toplam 7 kupa kazandı.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA GOL KRALI OLDU
Kulüp kariyerinin yanı sıra Fas Milli Takımı'nda da forma giyen Brahim Diaz, ülkesi adına çıktığı 36 karşılaşmada 15 kez gol sevinci yaşadı.
2025 Afrika Uluslar Kupası'nı gol kralı olarak tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki performansıyla da öne çıktı.
Real Madrid'in yeni sözleşme kararıyla birlikte Brahim Diaz'ın kulüple olan anlaşmasının süresi 5 yıl daha uzatıldı. Faslı oyuncunun yeni kontratı 30 Haziran 2031'de sona erecek.