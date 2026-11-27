

REAL MADRID FORMASIYLA 7 KUPA KAZANDI

19 yaşında Real Madrid'e transfer olan Brahim Diaz, İspanyol ekibinde geçirdiği altı sezonda 173 karşılaşmada görev aldı.

Faslı futbolcu, bu süreçte bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupa, iki La Liga ve iki İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Diaz, böylece Real Madrid kariyerinde toplam 7 kupa kazandı.