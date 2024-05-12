Kerem piyangosu

Şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da gelecek sezon yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-Kırmızılı ekibin yerli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu da Cimbom'dan sezon sonunda ayrılmak için geri artık sayıma geçti.

YENİ MENAJERLE ANLAŞTI

2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilen ve kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşmaya vardı. Yeni menajerine transfer görüşmeleri için tam yetki veren Aktürkoğlu'na Arap Yarımadası'ndan da yıllık 8 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi geldiği öğrenildi. Söz konusu bu transfer operasyonunda sadece Kerem Aktürkoğlu değil, Galatasaray Kulübü de önemli bir gelir elde etme fırsatını bulacak.

CİMBOM'A ASTRONOMİK TEKLİF

Zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan ancak; takımına skor katkısı vermeye devam eden Aktürkoğlu bu sezon 51 maçta, 15 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak görünen Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026'da bitecek. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Aktürkoğlu'nun sezon sonunda Arap kulüpleriyle masaya oturacağı ve transferin netlik kazanacağı belirlendi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'da toplam 170 maçta 44 gol, 39 da asisti bulunuyor.