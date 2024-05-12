SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kerem piyangosu

Menajerini değiştiren Kerem Aktürkoğlu’na Arap Yarımadası’ndan yıllık 8 milyon Euro kazanacağı bir teklif geldi. Sezon sonu Aktürkoğlu için G.Saray’a da cazip bir teklifin olabileceği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Kerem piyangosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da gelecek sezon yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-Kırmızılı ekibin yerli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu da Cimbom'dan sezon sonunda ayrılmak için geri artık sayıma geçti.

YENİ MENAJERLE ANLAŞTI
2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilen ve kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşmaya vardı. Yeni menajerine transfer görüşmeleri için tam yetki veren Aktürkoğlu'na Arap Yarımadası'ndan da yıllık 8 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi geldiği öğrenildi. Söz konusu bu transfer operasyonunda sadece Kerem Aktürkoğlu değil, Galatasaray Kulübü de önemli bir gelir elde etme fırsatını bulacak.

CİMBOM'A ASTRONOMİK TEKLİF
Zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan ancak; takımına skor katkısı vermeye devam eden Aktürkoğlu bu sezon 51 maçta, 15 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak görünen Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026'da bitecek. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Aktürkoğlu'nun sezon sonunda Arap kulüpleriyle masaya oturacağı ve transferin netlik kazanacağı belirlendi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'da toplam 170 maçta 44 gol, 39 da asisti bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Galatasaray’da hedef şampiyonluk! Okan Buruk’tan flaş 11 tercihi
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
AK Parti’den İsrail’e tepki uluslararası topluma çağrı: Barbarlığa son verin
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
SON DAKİKA