UEFA'dan Fenerbahçe'ye özür ve teşekkür! İşte o mesaj
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşma öncesinde düzenlenen seremonide yaşanan aksaklıkla ilgili UEFA'dan açıklama geldi. Avrupa futbolunun yönetim organı, Mason Greenwood'un önünde çocuk bulunmamasının organizasyon hatasından kaynaklandığını belirterek sarı-lacivertli kulüpten özür diledi.
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmanın seremonisinde yaşanan olayın ardından UEFA harekete geçti.
Futbolcuların sahaya çıkışı sırasında Mason Greenwood'un önünde seremoni çocuklarından birinin yer almaması üzerine UEFA'nın Fenerbahçe'ye resmi bir yazı gönderdiği belirtildi.
UEFA ORGANİZASYON HATASINI KABUL ETTİ
A Spor'un haberine göre UEFA, sarı-lacivertli kulübe gönderdiği yazıda yaşanan aksaklığın kendi organizasyonundan kaynaklandığını kabul etti.
Koridorun kalabalık olması nedeniyle çocuklardan birinin futbolcularla eş zamanlı hareket edemediğini belirten UEFA'nın, olayda Fenerbahçe'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ifade ettiği aktarıldı.
Avrupa futbolunun yönetim organının gönderdiği yazıda, "Sorumluluk bizde, özür dileriz." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.
VEDAT MURIQI'YE ÖZEL TEŞEKKÜR
UEFA'nın yazısında, seremoni sırasında yaşanan aksaklığa müdahale eden Vedat Muriqi'ye de yer verildi.
Kosovalı futbolcunun, futbolcularla birlikte sahaya çıkamayan çocuğu yanına alarak seremonide yer almasını sağladığı belirtildi.
UEFA'nın bu davranışı nedeniyle Vedat Muriqi'ye teşekkür ettiği ve Fenerbahçe'ye gönderilen yazıda futbolcunun duyarlılığını ayrıca takdir ettiği aktarıldı.