

UEFA ORGANİZASYON HATASINI KABUL ETTİ

A Spor'un haberine göre UEFA, sarı-lacivertli kulübe gönderdiği yazıda yaşanan aksaklığın kendi organizasyonundan kaynaklandığını kabul etti.

Koridorun kalabalık olması nedeniyle çocuklardan birinin futbolcularla eş zamanlı hareket edemediğini belirten UEFA'nın, olayda Fenerbahçe'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Avrupa futbolunun yönetim organının gönderdiği yazıda, "Sorumluluk bizde, özür dileriz." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.