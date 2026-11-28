AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında partiye katılan dört isme rozetlerini taktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde dört üyenin daha AK Parti'ye katılmasıyla siyasi dengeler değişti. CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle partinin İBB Meclisindeki üye sayısı 135'e yükseldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Silivri Belediye Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı (Foto: İHA)

CHP'DEN 3, YENİ PARTİ'DEN 1 İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

Silivri Belediye ve İBB Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş ve Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.