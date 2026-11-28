İBB Meclisinde dengeleri değiştiren 4 geçiş: CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 üye AK Parti'ye katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde siyasi dengeler dört yeni transferle değişti. CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasıyla partinin meclisteki üye sayısı 135'e yükseldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partiye katılan isimlere rozetlerini takarken son geçişlerin ardından Yeni Parti'nin meclisteki üye sayısı 114'e, CHP'nin ise 26'ya geriledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde dört üyenin daha AK Parti'ye katılmasıyla siyasi dengeler değişti. CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle partinin İBB Meclisindeki üye sayısı 135'e yükseldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında partiye katılan dört isme rozetlerini taktı.
CHP'DEN 3, YENİ PARTİ'DEN 1 İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ
Silivri Belediye ve İBB Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş ve Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre Yeni Parti ile yollarını ayıran Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de tercihini AK Parti'den yana kullandı.
İBB MECLİSİNDE SON DURUM
Son katılımlarla birlikte İBB Meclisinde AK Parti'nin üye sayısı 135'e ulaşırken Yeni Parti'nin 114, CHP'nin ise 26 üyesi bulunuyor.
İBB Meclisindeki güncel üye dağılımı şöyle: