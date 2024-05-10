Gülüp geçti!

Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin lansmanı geçtiğimiz gün gerçekleşmişti. Galada Sarıkaya'nın giydiği kırmızı kıyafeti ve çizmesi çok konuşulmuştu. Sarıkaya, önceki gün Etiler'de bir güzellik salonu çıkışı objektiflere yansıdı. Sarıkaya, "Dizimizin lansmanı yapıldı, çok da güzel oldu. İlk bölümü herkes çok beğendi. Geri kalan reaksiyonu, nasıl olacak bekleyip göreceğiz" dedi. Lansmanda kahkaha üstüne kahkaha atan Sarıkaya, "Gülüşünüz çok eleştirildi, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna "Evet ya benim gülüşüm ve yapım o... Ne derlerse desinler" şeklinde cevap verdi.

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