Reha Muhtar hayatını kaybetti
Gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki Muhtar, hayatını kaybetti.
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Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanan Muhtar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
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Meryem Yurt Takvim.com.tr Güncel