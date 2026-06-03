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Reha Muhtar hayatını kaybetti

Gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki Muhtar, hayatını kaybetti.

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Reha Muhtar hayatını kaybetti

Türk televizyonlarının tanınmış isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanan Muhtar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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