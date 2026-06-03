CHP'de FETÖ avı! Sevigen ve Uyanık gizli zoom toplantısını işaret etti: Ekrem İmamoğlu başroldeydi

Eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık







"BUNLAR PARTİDE HER DÖNEM, HER KILIĞA GİRER"



Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Veysi Uyanık ise, "Aldığım izlenime göre Kemal Bey 'FETÖ ajanları' diyerek Zoom çetesini kastetti. Zoom çetesinin içerisine iyi bakmak lazım. Sorunun cevabı oradadır. Kemal Bey'le gerçek CHP'lilerin irtibatını kesen, özel kalemine kadar ele geçiren, danışmanlarına kadar dizayn eden de bu yapıdır. CHP içinde Atatürkçü kisvesi altında, sol-sosyal demokrat kisvesi altında kendini gizleyerek ortak hareket eden bir gruptur bunlar. Bunlar partide her dönem, her kılığa girer. 2023'teki vekil listelerini kimler yaptıysa benim için şüpheli isimler onlardır" dedi.