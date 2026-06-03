CHP'de FETÖ avı! Sevigen ve Uyanık gizli zoom toplantısını işaret etti: Ekrem İmamoğlu başroldeydi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim" şeklindeki tarihi itirafının ardından, parti kulislerinde bu isimlerin kim olduğu tartışılmaya başlandı. CHP’li eski bakan Mehmet Sevigen ile eski il başkanı Veysi Uyanık, Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği FETÖ’cülerin, zoom toplantılarına katılan isimler arasında olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nu devirebilmek adına bir araya gelen 'Zoom cuntası' ekibinde Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel bulunuyordu.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ ajanları' itirafı sonrası partide bu kişilerin kim olduğu tartışılıyor.
- Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Ekrem İmamoğlu'nun 2023'teki gizli 'Zoom' toplantılarına dikkat çekti.
- Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışının, dış politikada yanıltan ve kurultayda arkasından iş çeviren kişilere yönelik olduğunu belirtti.
- Eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, 'Zoom çetesi' olarak adlandırdığı bir grubun parti içindeki etkisine vurgu yaptı.
- Veysi Uyanık, bu grubun CHP içinde farklı kisveler altında hareket ettiğini ve 2023 vekil listelerini hazırlayanların şüpheli olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür diliyorum" itirafı, gündemi bir anda değiştirdi. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'a ilişkin "kontrollü darbe" söylemiyle eleştiri oklarının hedefi olmuş, OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'u ise "sivil darbe" olarak tanımlamıştı. Bunun gibi birçok konuda "Kılıçdaroğlu'nu kimler yanlış yönlendirdi?" sorusu da yüksek sesle sorulmaya başlandı.
CHP'LİLER AÇIKLADI: KILIÇDAROĞLU ZOOM CUNTASINI İŞARET ETTİ
CHP eski genel sekreteri ve eski bakan Mehmet Sevigen ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ" çıkışını TAKVİM'e değerlendirdi. İki isim, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği gizli "Zoom" toplantısını işaret ettiğini savundu.
"BUNLAR BENCE 'ZOOM'CULARIN ÖNEMLİ BİR KISMIDIR"
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bu konuda Ekrem İmamoğlu tarafından 2023'te partili isimlerle Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yapılan gizli 'Zoom' toplantılarını işaret etti. Mehmet Sevigen, "Kemal Bey, bu FETÖ çıkışıyla bence hem önceki genel başkanlığı döneminde kendisini özellikle dış politikada yanıltan isimleri hem de 2023 yılındaki kurultayda arkasından iş çeviren kişileri kastediyor. Bunlar bence 'Zoom'cuların önemli bir kısmıdır. Kendilerini burada aramak gerekir" diye konuştu.
"BUNLAR PARTİDE HER DÖNEM, HER KILIĞA GİRER"
Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Veysi Uyanık ise, "Aldığım izlenime göre Kemal Bey 'FETÖ ajanları' diyerek Zoom çetesini kastetti. Zoom çetesinin içerisine iyi bakmak lazım. Sorunun cevabı oradadır. Kemal Bey'le gerçek CHP'lilerin irtibatını kesen, özel kalemine kadar ele geçiren, danışmanlarına kadar dizayn eden de bu yapıdır. CHP içinde Atatürkçü kisvesi altında, sol-sosyal demokrat kisvesi altında kendini gizleyerek ortak hareket eden bir gruptur bunlar. Bunlar partide her dönem, her kılığa girer. 2023'teki vekil listelerini kimler yaptıysa benim için şüpheli isimler onlardır" dedi.
ZOOM CUNTASI KİMLER YER ALIYOR?
CHP'de şaibeli olduğu tescillenen 38. Kurultay öncesi dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ekibinin 9 Temmuz 2023'te Zoom programı üzerinden yaptığı çevrimiçi görüşmenin 14 dakika 39 saniyelik kısmı sızdırılmıştı.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirebilmek adına bir araya gelen 'Zoom cuntası' ekibinde Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel bulunuyordu.
Kamuoyuna yansıyan gizli toplantının dışında Kılıçdaroğlu'na karşı kurulan Zoom cuntasının içinde yer alan isimleri o dönem TAKVİM listelemişti.
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Bülent Tezcan
|2
|Onursal Adıgüzel
|3
|Hanki Süha Okay
|4
|Tekin Bingöl
|5
|Selin Sayek Böke
|6
|Hakan Uyanık
|7
|Muharrem Erkek
|8
|Veli Ağbaba
|9
|Pınar Uzun
|10
|Özgür Özel
|11
|Engin Altay
|12
|Gökan Zeybek
|13
|Gökhan Günaydın
|14
|Engin Özkoç
|15
|Sevgi Kılıç