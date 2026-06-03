2 eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a doğru! Cimbom transferi bekletiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine, geçmişte Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae ve Jhon Duran geldi. Sarı-kırmızılılar savunma ve hücum hattı için farklı senaryolar üzerinde çalışırken, iki oyuncunun durumu da yakından takip ediliyor. Aslan, Duran'a alternatif olarak Coman'ı belirlemiş durumda. İşte detaylar...
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- Galatasaray, Bayern Münih'te geleceği belirsiz olan eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor ancak Juventus oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti.
- Fenerbahçe'den ayrılan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, bonservisi Al-Nassr'da olmasına rağmen Galatasaray'a önerildi.
- Al-Nassr'da forma giyen Kingsley Coman, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi ve Şampiyonlar Ligi nedeniyle kulübe olumlu bakıyor.
- Bayern Münih, Kim Min-Jae için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.
- Galatasaray yönetimi, Coman transferi için nihai kararını Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuna göre verecek.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer gündemi hareketlenirken, sarı-kırmızılıların radarına daha önce Fenerbahçe forması giymiş iki isim girdi.
Avrupa ve Suudi Arabistan pazarında fırsat transferlerini değerlendiren yönetim, hem savunma hem de hücum hattı için önemli dosyalar üzerinde çalışıyor.
KİM MİN-JAE İÇİN DEV REKABET
Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae'nin adı yeniden Türkiye ile anılmaya başladı.
Alman ekibinin yeni sezon kadro planlamasında değişikliklere gitmesi sonrası Güney Koreli stoperin takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar güç kazanırken, oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray'ın da bulunduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından Napoli'ye transfer olan ve sonrasında Bayern Münih'e imza atan deneyimli savunmacı için Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor.
Özellikle İtalya'dan Juventus'un devreye girmesi transfer yarışının seyrini değiştirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino ekibi, Kim Min-Jae'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti ve oyuncu da Serie A'ya dönüş seçeneğine sıcak bakıyor.
Juventus'un transferi 2026 Dünya Kupası öncesinde sonuçlandırmak istediği belirtilirken, Bayern Münih'in yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
JHON DURAN VE COMAN DOSYASI MASADA
Galatasaray'ın önüne gelen bir diğer dikkat çekici fırsat ise Jhon Duran oldu. Sezon içerisinde Fenerbahçe ile yollarını olaylı şekilde ayıran Kolombiyalı golcünün, yeniden Türkiye'de forma giymeye hazır olduğu öne sürüldü.
Bonservisi Al-Nassr'da bulunan genç forvetin sarı-kırmızılı kulübe önerildiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu transfere şu aşamada temkinli yaklaştığı öğrenildi.
Öte yandan Al-Nassr forması giyen Kingsley Coman da menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen isimler arasında yer aldı. Avrupa'ya dönmek isteyen Fransız yıldızın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe olumlu baktığı belirtiliyor.
Yönetimin ise Coman konusunda nihai kararını Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuna göre vereceği kaydedildi.