Galatasaray yönetimi, Coman transferi için nihai kararını Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuna göre verecek.

Bayern Münih, Kim Min-Jae için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Galatasaray, Bayern Münih'te geleceği belirsiz olan eski Fenerbahçeli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor ancak Juventus oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Avrupa ve Suudi Arabistan pazarında fırsat transferlerini değerlendiren yönetim, hem savunma hem de hücum hattı için önemli dosyalar üzerinde çalışıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer gündemi hareketlenirken, sarı-kırmızılıların radarına daha önce Fenerbahçe forması giymiş iki isim girdi.

Bayern Münih'te geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae'nin adı yeniden Türkiye ile anılmaya başladı.

Kim Min Jae, Fenerbahçe, Galatasaray ve Juventus'un gündeminde KİM MİN-JAE İÇİN DEV REKABET



Fenerbahçe'deki başarılı performansının ardından Napoli'ye transfer olan ve sonrasında Bayern Münih'e imza atan deneyimli savunmacı için Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor.

Özellikle İtalya'dan Juventus'un devreye girmesi transfer yarışının seyrini değiştirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino ekibi, Kim Min-Jae'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti ve oyuncu da Serie A'ya dönüş seçeneğine sıcak bakıyor.



Juventus'un transferi 2026 Dünya Kupası öncesinde sonuçlandırmak istediği belirtilirken, Bayern Münih'in yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.