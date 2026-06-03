CHP'nin Buca'da kurduğu yolsuzluk ve mafya düzenini tanıklar ifşa etti! Rüşveti haberi yapanı İlçe Başkanı Çağday Kaya tehdit ediyordu
İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükselirken tanık ifadeleri ortaya çıktı. Eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın Çeşme'de yazlık aldığı ve imar ihlalleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi. Mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumlarından haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın belediyeyle ile ilgili haber yapanlara darp ve cebir ve baskı uyguladığını da söyledi.
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- İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 54'e yükseldi.
- Eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın Çeşme'de yazlık aldığı ve imar ihlalleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi.
- Mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumlarından haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi.
- CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın hasarlı bir binanın yıkılıp yapılması karşılığında rüşvet aldığı öne sürüldü.
- Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'un 8 milyon TL'lik bitki alımında usulsüzlük yaptığı iddia edildi.
CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 54 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasında gizli tanık ifadelerine ulaşıldı.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ERHAN KILIÇ RÜŞVET OLARAK ÇEŞME'DE YAZLIK ALDI
Gizli tanık beyanlarına göre İzmir Buca Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın, Buca'da bir inşaatın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında rüşvet olarak Çeşme'den yazlık aldığı kaydedildi.
GÖZALTI SAYISI 54'E YÜKSELDİ
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumundan haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı 2 Haziran'da 54'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken dosyadaki gizli tanık beyanları ve ihbarlara ulaşıldı.
TANIKLAR YOLSUZLUĞU ANLATTI
Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre gizli tanık beyanlarına göre, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, belediye başkanlığı döneminde imar kanunu ihlal ederek, imar yönetmeliğine aykırı olarak rüşvet aldı, tespit komisyonu kurup yolsuzluk yaptı.
Ayrıca Buca'da bir inşaatın usülsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında Çeşme'den yazlık aldığı, bankamatik memurların belediyede çalışmasına müsaade ettiği belirlendi. Maaşını alamayan işçiler eylem yaparken, sevgilisi ile Phuket'te tatil yapan Buca belediye başkanı Görkem Duman ise imar konusundaki rüşvet durumları hakkında bilgi sahibiydi ve kendine ait pay talep ediyordu.
İhale konuları ve BUCAMAR'da yapılan usulsüzlüklerden de haberdardı. Belediyeye ait kredi kartlarının kişiler usulsüz kullanılarak 10 milyon TL civarı harcama yapılmasına da göz yumdu. Bankamatik memur çalıştırılmasına da müsaade etti.
İLÇE BAŞKANI, HABER YAPANLARI HEDEF ALIYORDU
Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıklar CHP Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya hakkında da dikkat çeken iddialarda bulundu.
"CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI RÜŞVET ALDI"
Beyanlara göre, Çağdaş Kaya, Buca'da bulunan hasarlı bir binanın yıkılıp tekrar yapılmasına ilişkin rüşvet aldı. Görkem Duman zamanında suç faaliyetleri Çağdaş Kaya liderliğinde devam ediyordu. Gizli tanıklar Kaya'nın Buca Belediyesi ile ilgili haber yapanlara darp ve cebir ve baskı uyguladığını da söyledi.
8 MİLYON TL'LİK BİTKİ ALIMI ÜZERİNDEN MENFAAT
Gözaltında olan Buca Belediye Başkan yardımcısı İbrahim Tunçol ile ilgili beyan veren bir başka gizli tanık ise şunları söyledi:
"Görkem Duman, Buca belediyesi başkan yardımcısı İbrahim Tunçol'a talimat vererek 7 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen alımda, Onur Peyzaj adlı özel bir firmadan 8 milyon 987 bin TL'lik bitki satın aldı. İlgili hale incelendiğinde usulsüzlük ortaya çıkacaktır. İhalenin verilmesinin amacı kooperatif üzerinden fahiş fiyatlı mal alımı yaparak Görkem Duman ve İbrahim Tunçol menfaat temin etmişlerdir"