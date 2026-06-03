CHP'nin Buca'da kurduğu yolsuzluk ve mafya düzenini tanıklar ifşa etti! Rüşveti haberi yapanı İlçe Başkanı Çağday Kaya tehdit ediyordu

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tunçol'un 8 milyon TL'lik bitki alımında usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın hasarlı bir binanın yıkılıp yapılması karşılığında rüşvet aldığı öne sürüldü.

Mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumlarından haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın imar konularındaki rüşvet durumundan haberdar olduğu ve pay aldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı 2 Haziran'da 54'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken dosyadaki gizli tanık beyanları ve ihbarlara ulaşıldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ERHAN KILIÇ RÜŞVET OLARAK ÇEŞME'DE YAZLIK ALDI Gizli tanık beyanlarına göre İzmir Buca Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın, Buca'da bir inşaatın usulsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında rüşvet olarak Çeşme 'den yazlık aldığı kaydedildi.

Eski belediye başkanı Erhan Kılıç



TANIKLAR YOLSUZLUĞU ANLATTI



Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre gizli tanık beyanlarına göre, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç, belediye başkanlığı döneminde imar kanunu ihlal ederek, imar yönetmeliğine aykırı olarak rüşvet aldı, tespit komisyonu kurup yolsuzluk yaptı.

Ayrıca Buca'da bir inşaatın usülsüz kat yükseltmesine göz yumma karşılığında Çeşme'den yazlık aldığı, bankamatik memurların belediyede çalışmasına müsaade ettiği belirlendi. Maaşını alamayan işçiler eylem yaparken, sevgilisi ile Phuket'te tatil yapan Buca belediye başkanı Görkem Duman ise imar konusundaki rüşvet durumları hakkında bilgi sahibiydi ve kendine ait pay talep ediyordu.

İhale konuları ve BUCAMAR'da yapılan usulsüzlüklerden de haberdardı. Belediyeye ait kredi kartlarının kişiler usulsüz kullanılarak 10 milyon TL civarı harcama yapılmasına da göz yumdu. Bankamatik memur çalıştırılmasına da müsaade etti.