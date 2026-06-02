Kuruluş Orhan'da 25. bölümde yer yerinden oynayacak: Hazırlıklar büyük savaş için!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle savaş, aşk, intikam ve saray içindeki gerilimi bir araya getiriyor. Yeni Bizans İmparatoru'nun hamlelerinin farkında olan Sultan Orhan, kendi oyununu kurarken; hedefindeki İznik ve İzmit için büyük hazırlıklar başlıyor. Sarayda Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim büyürken, Fatma ve Evrenos'un aşkı ise ateşle sınanıyor!

Sultan Orhan Kızılcatepe’yi almak için nasıl bir strateji izleyecek?

SULTAN ORHAN'DAN İZNİK VE İZMİT HAMLESİ!

Sultan Orhan, yeni imparatorun kendilerini hedef aldığının farkındadır. Ancak Orhan Gazi de kendi oyununu kurar. Hedefinde İznik ve İzmit vardır. Hazırlıkları başlatan Sultan Orhan, Kızılcatepe'yi almak için nasıl bir strateji izleyecektir? Bu hamle, Osmanlı'nın yükselişinde yeni bir dönüm noktası mı olacaktır?

Sultan Orhan şehitlerinin hesabını nasıl soracak?

ŞAHİNŞAH'TAN SULTAN ORHAN'IN BİRLİĞİNE SALDIRI!

Şahinşah, Sultan Orhan'ın İzmit'teki birliğine saldırır. Bu baskında verilen şehitler, Orhan'ın öfkesini daha da büyütür. İntikam hırsıyla bilenmiş olan Sultan Orhan, şehitlerinin hesabını nasıl soracaktır? Şahinşah bu hamlesinin bedelini ağır mı ödeyecektir?

İki kadın arasındaki mücadele sarayda nelere yol açacaktır?

SARAYDA EVRENOS KRİZİ BÜYÜYOR!

Sarayda Evrenos'un çocuğu meselesi büyük yankı uyandırır. Asporça, Evrenos'u savunurken; Nilüfer, Evrenos gibi Asporça'nın da gerçek yüzünün ortaya çıkacağını söyler. Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim giderek büyür. Asporça ise artık daha tavizsizdir. Nilüfer'e çok yakında bir çocuğunun olabileceğini söyleyerek karşılık verir. Asporça'nın bu sert tavrı, Sultan Orhan'la yaşadığı yüzleşmeden aldığı cesaretin bir sonucu mudur? İki kadın arasındaki mücadele sarayda nelere yol açacaktır?

Demirhan, hırsı uğruna öz kardeşine kıyacak mıdır?

DURSUN BEY ABİSİNE MEYDAN OKUYOR!

Dursun, abisi Demirhan ile yüzleşir. Artık yalnızca esir düşmüş bir adam değil, Dursun Bey olarak karşısındadır. Demirhan'ın karşısında dimdik duran Dursun, ona meydan okur. Peki Demirhan, hırsı uğruna öz kardeşine kıyacak mıdır?

Fatma, Dafne ve Yiğit’in tuzağına düşer

FATMA VE EVRENOS ALEVLERİN ORTASINDA!

Fatma, yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla saraydan uzaklaşmak isterken Dafne ve Yiğit'in tuzağına düşer. Fatma'nın esareti, Yiğit'in istediği gibi Evrenos'u da tuzağın içine çeker. Evrenos ve Fatma, alevlerin arasında ölümle burun buruna kalır. Sultan Orhan onları kurtarabilecek midir? Yoksa iki aşık için kavuşmak mahşere mi kalacaktır?

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Mustafa Açılan (Andreas), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Halil İbrahim Göker (Nasuh Çelebi), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça)

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

