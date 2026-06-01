Beşiktaş'ta transfer seferberliği: 3 hamle birden!
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezona 2. eleme turundan başlayacak Beşiktaş, ilk resmi maç öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar stoper, sol bek ve sol kanat bölgelerine yapılacak takviyeleri kısa sürede tamamlamayı amaçlıyor. Kartal, Joe Gomez, Grimaldo ve Trossard isimlerine yoğunlaştı. İşte detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, 23 Temmuz'daki ilk resmi maça kadar savunma ve hücum hattı için en az üç transferi tamamlamayı hedefliyor.
- Liverpool'dan Joe Gomez için Beşiktaş şartları takip ediyor ancak Aston Villa ve AC Milan de oyuncuyla ilgileniyor.
- Beşiktaş'ın sol bek adayı Alejandro Grimaldo için Chelsea ve teknik direktör Xabi Alonso devreye girdi.
- Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard'ın satış listesinde olması üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı temsilcilerini İngiltere'ye gönderiyor.
- Beşiktaş yönetimi stoper, sol bek ve sol kanat mevkilerine takviye yapmak için transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa kupaları ön eleme sürecine eksiksiz bir kadroyla girmek için transfer operasyonuna ağırlık verdi.
Yönetim ve teknik ekip tarafından yapılan değerlendirmelerde savunma ve hücum hattındaki bazı eksikliklerin öncelikli olarak giderilmesi kararlaştırıldı.
Siyah-beyazlıların hedefi, 23 Temmuz'da oynanacak sezonun ilk resmi karşılaşmasına kadar kadronun büyük bölümünü şekillendirmek.
TRANSFERLER KAMPA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR
Beşiktaş yönetimi, Avrupa kupalarındaki muhtemel zorlu eşleşmeler öncesinde en az üç transferi sonuçlandırarak sezon öncesi kampına ideal kadroya yakın bir yapıyla başlamayı planlıyor.
Özellikle savunmada liderlik özellikleri taşıyan bir stoper, hücum katkısı yüksek bir sol bek ve skor üretimine destek verecek bir sol kanat oyuncusu için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Öte yandan teknik direktör konusundaki belirsizliğin de kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, transfer operasyonunun yaklaşık bir aylık süreçte tamamlanması hedefleniyor.
STOPERDE GÜNDEMDE JOE GOMEZ VAR
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine dikkat çekici bir isim geldi. İngiliz basınında Daily Mail'de yer alan iddialara göre siyah-beyazlılar, Joe Gomez için şartları yakından takip ediyor. Halen Liverpool forması giyen deneyimli savunmacının yaz transfer döneminde ayrılığa açık olabileceği belirtiliyor.
İngiliz kulübünün, sözleşmesinin son dönemine yaklaşan oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edilirken, Beşiktaş'ın da oluşabilecek fırsatı değerlendirmek istediği öne sürülüyor.
GÜÇLÜ RAKİPLER VAR
Ancak transfer yarışında siyah-beyazlıları güçlü rakipler bekliyor. İngiltere'den Aston Villa ve İtalya'dan AC Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.
Yıllık kazancının yaklaşık 5,5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilen Gomez'in maaş beklentisi, transferin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
GRIMALDO İÇİN DEV REKABET
Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan Alejandro Grimaldo için Avrupa'nın önemli kulüpleri de devreye girmiş durumda.
İspanyol futbolcunun gösterdiği performansın ardından transfer piyasasında yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.
İddialara göre teknik direktör Xabi Alonso, yeni sezonda görev yapacağı belirtilen Chelsea kadrosunda eski öğrencisini görmek istiyor. Özellikle Bayer Leverkusen döneminde birlikte çalışan ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimali, transfer yarışında İngiliz ekibini avantajlı konuma taşıyor.
Chelsea'nin ekonomik gücü ve teknik heyetin talebi nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferde oldukça güçlü rakiplerle mücadele etmesi gerekiyor.
SOL KANATTA TROSSARD HAMLESİ
Hücum hattında da önemli bir takviye planlayan Beşiktaş'ın radarındaki isimlerden biri ise Leandro Trossard oldu. Arsenal'de forma giyen Belçikalı futbolcunun satış listesinde yer aldığı yönündeki haberlerin ardından siyah-beyazlı yönetim temaslarını hızlandırdı.
Kulüp Başkanı Serdal Adalı tarafından görevlendirilen temsilcilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'de görüşmeler yaparak transfer şartlarını değerlendirmesi bekleniyor. Oyuncunun da ayrılık seçeneğine sıcak baktığı ve menajeri aracılığıyla gelen teklifleri inceleyeceği ifade ediliyor.
Kariyerinde Genk, Brighton ve Arsenal formaları giyen Trossard, Londra ekibinde çıktığı resmi maçlarda 36 gol ve 33 asistlik katkı sağladı.
Belçika Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, uluslararası arenada da düzenli olarak forma giymeyi sürdürüyor.