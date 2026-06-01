



GÜÇLÜ RAKİPLER VAR



Ancak transfer yarışında siyah-beyazlıları güçlü rakipler bekliyor. İngiltere'den Aston Villa ve İtalya'dan AC Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Yıllık kazancının yaklaşık 5,5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edilen Gomez'in maaş beklentisi, transferin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

GRIMALDO İÇİN DEV REKABET Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan Alejandro Grimaldo için Avrupa'nın önemli kulüpleri de devreye girmiş durumda. İspanyol futbolcunun gösterdiği performansın ardından transfer piyasasında yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.



İddialara göre teknik direktör Xabi Alonso, yeni sezonda görev yapacağı belirtilen Chelsea kadrosunda eski öğrencisini görmek istiyor. Özellikle Bayer Leverkusen döneminde birlikte çalışan ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimali, transfer yarışında İngiliz ekibini avantajlı konuma taşıyor. Chelsea'nin ekonomik gücü ve teknik heyetin talebi nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferde oldukça güçlü rakiplerle mücadele etmesi gerekiyor.