Özel, CHP dışında olası bir yeni partinin 'en kötü senaryoya karşı' hazırlık olarak kurulabileceğini söyledi.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu salonunda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Manisa Milletvekili Özgür Özel, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği röportajdaki "yeni parti" senaryosunu sahiplendi. İmamoğlu'nun suflesinin ardından benzer bir reçete sunan Özel, CHP dışında kurulan yeni parti ile "en kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını" söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI "KİNCİ PARTİ" YEDEKTE

İmamoğlu'nun açık beyanı sonrası, olası bir baskın seçim veya felaket senaryosuna karşı alternatif yapının gerekliliğini savunan Özel, "Yeni bir parti olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük. Butlan yaptı, baskın seçim yapıyorsa mesela… Yeni parti yoksa şok yaşarsın. Başka taraf yerine 'en kötü senaryoda kullanılmak üzere' dedim. İkinci parti hazır olmalı." diye konuştu.

KOVULANA KADAR CHP

Kendilerini partiden attırana kadar içerideki kışkırtıcı mücadelelerine devam edeceklerinin sinyalini veren Özel, CHP'yi bırakma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Özel, "Bizim CHP'yi bırakıyoruz diye bir durumumuz yok. Biz partide mücadele edeceğiz. Şu an parti zaman kaybediyor. Seçim yaklaşıyor her gün. Sandık görevlilerimi atamışım, bu iş duracak şimdi. Parti kan kaybetmiyor, zaman kaybediyor. Özgür Özel arkadaşlarıyla partisinin içinde çünkü. TGRT ekranından çağrı yapıyorlar. Kişisel oyunuz var, gidin diye. Sana ne? Burayı bırakıp başka mücadele mi vereceğiz? Hakaret ettikleri Kemal Bey'e başka dil geliştirmişler. 5 Kasım'dan beri CHP'yi yöneten akıl beklenen gibi olmadı. Onların işine geldiği gibi olmadığı için hedefteyiz. İddianız varsa problem oluyor." ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ İÇİN YÜZDE 35 RÜYASI

CHP'yi bölerek kurulacak partinin oy oranına dair yüksekten uçan Özgür Özel, sipariş anketlere tutundu.

Özel, "Diktatörle müzakere değil, mücadele olur diyorlardı. Şimdi gördük nasıllar. Bu iktidara muhalefet etme imkanları kalmadı. Biz parti kursak bize yaparlar. Son anket, CHP 5,5 puan önde. Yeni parti 35 gibi." sözlerini sarf etti.

KILIÇDAROĞLU'NA "MECLİS'E GELEMEZ" TEHDİDİ

Son grup toplantısının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gelme ihtimali sorulan Özel, tehditvari bir üslupla, "Bugün gördünüz, öyle bir atmosfer var mı?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırgan tavra atıf yaptı.

Özgür Özel, korsan grup toplantısında Kılıçdaroğlu için "Hain Kemal" sloganları attırtmıştı.

KORSAN TOPLANTIYA ZEYREK ARASI

Mecliste 111 milletvekiliyle sergiledikleri korsan grup toplantısı tutumunu savunan Özel, gelecek hafta bu toplantılara ara vereceklerini duyurdu.

Gerekçe olarak eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü gösteren Özel, "Meclisin muhatabı grup yönetimidir. Meclis, vekil dışındakileri muhatap alamaz. İlk kez grup başkanı, genel başkan farklı değil ki. Grup başkanı toplantı yapabilir. Grup başkanı seçildim. 111 vekille bir tutum sergiledik. Ben genel başkanım, grup yaptırmam demek doğru değil. Atanmış genel başkan grup yaptırmazsa parti düşüşe geçer. Biz siyasete devam edeceğiz. Haftaya grup olmaması lazım. Ferdi Zeyrek ölüm yıldönümü Manisa'da olmalı. 16 Haziran'da yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NA LİDERLİK İDDİASI

Özgür Özel, kendisini diskalifiye etmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif ettiğini öne sürdü.

Özel, "Ekrem İmamoğlu seçilmiş başkandır. Görevden uzaklaştırılmış olması partiden ihracını kolaylaştırmaz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca 'Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim' dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler." dedi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu, cezaevinden verdiği röportajda Özgür Özel'e sufle olarak değerlendiren yeni parti çıkışında bulunmuştu. CHP'yi parçalama planını yarım ağız ilan eden İmamoğlu, "olası yeni partinin demokrasi cephesi mi yoksa lider merkezli mi olacağı" sorusunu şöyle cevaplandırmıştı: "Millet yolu gösterir, partiler yolu çizer, liderler yolu yürür. Gücünü milletten alan, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kadroya sahip olan ve güçlü bir liderlikle yol yürüyen bir hareket Türkiye'yi geleceğe taşıyabilir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte başlattığımız 'değişim hareketinin' özü budur. Değişmeyen tek şey değişimdir." İmamoğlu, "Böyle bir yeni oluşumun ideolojik ekseni ne olabilir" sorusuna cevap olarak, CHP'yi bölecek partiye hiza çizmeye kalkmıştı. İmamoğlu, "Cumhuriyet, özgürlükler, hukuk devleti, güçlü ekonomi, akılcı diplomasi, gerçek bir sosyal devlet, doğudan batıya kalkınma hamlesi, milli tarım, yerli sanayi, kuvvetli bir ordu ve savunma sanayi için çalışıyoruz. Her koşulda da hedeflerimiz için çalışmaya ve Atatürk'ün açtığı yoldan ilerlemeye devam edeceğiz. Kontrollü muhalefet özlemindekilere karşı herkes için özgürlük herkes için demokrasi, adalet ve refah istiyoruz." demişti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel