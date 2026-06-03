Sıfır Atık Festivali, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, israfın önüne geçmek ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü hayatımızın her alanına yaymak için ilham veren bir deneyim alanı sunuyor. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakma vizyonuyla kapılarını açan bu özel festival, çok anlamlı ve stratejik bir ev sahipliğine de sahne oluyor.

Festival; Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkan Emine Erdoğan'ın iderliğinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilmektedir. Toplumsal sürdürülebilirlik bilincini, çevre dostu uygulamaları ve doğayla uyumlu yaşam modellerini geniş kitlelere aktarmayı hedefleyen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Enerjide Verimlilik Gelecekte Dönüşüm" mottosuyla kapılarını açacak olan bu geniş kapsamlı festival; yenilikçi geri dönüşüm yaklaşımlarını, kültürel mirası, sanatı, müziği ve sürdürülebilir yaşam deneyimlerini tek bir çatı altında bir araya getirecek.