Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda başlıyor! Geleceğe değer katan buluşma: Konser verecek sanatçılar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açacak. "Enerjide Verimlilik Gelecekte Dönüşüm" mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine, çevre bilincinden sürdürülebilir yaşam kültürüne kadar birçok başlık ele alınacak. Konserler, paneller, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve sergilerle ziyaretçileri buluşturacak festival, dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı organizasyonu olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Sıfır Atık Festivali, Emine Erdoğan'ın liderliğinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
- Festivalde Türk Telekom Ana Sahnesi'nde Sefo, Ceza, Buray, Emre Aydın, Sinan Akçıl ve Rafet El Roman konser verecek.
- Kemal Sayar, Hikmet Barutçugil, Mehmet Teber ve Alper Tüydes gibi isimler sürdürülebilir yaşam konulu söyleşilerde yer alacak.
- Festival kapsamında çocuklar için atölyeler, sıfır atık mutfak çalışmaları, toprak atölyeleri ve sanat-dönüşüm atölyeleri düzenlenecek.
- ASELSAN'ın atık parçalardan hazırladığı sergi, Sıfır Atık Müze ve Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporlar alanı ziyaret edilebilecek.
Sıfır Atık Festivali, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, israfın önüne geçmek ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü hayatımızın her alanına yaymak için ilham veren bir deneyim alanı sunuyor. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakma vizyonuyla kapılarını açan bu özel festival, çok anlamlı ve stratejik bir ev sahipliğine de sahne oluyor.
Festival; Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkan Emine Erdoğan'ın iderliğinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilmektedir. Toplumsal sürdürülebilirlik bilincini, çevre dostu uygulamaları ve doğayla uyumlu yaşam modellerini geniş kitlelere aktarmayı hedefleyen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.
"Enerjide Verimlilik Gelecekte Dönüşüm" mottosuyla kapılarını açacak olan bu geniş kapsamlı festival; yenilikçi geri dönüşüm yaklaşımlarını, kültürel mirası, sanatı, müziği ve sürdürülebilir yaşam deneyimlerini tek bir çatı altında bir araya getirecek.
GELECEĞE DEĞER KATAN BULUŞMA
Her yaştan binlerce katılımcıyı Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak olan Sıfır Atık Festivali; çevre aktivistlerini, sanatçıları, akademisyenleri, uzman eğitmenleri ve toplumun her kesiminden doğaseverleri ortak bir paydada buluşturmayı amaçlamaktadır. Emine Erdoğan'ın himaye ve liderliğinde küresel düzeyde bir marka değerine ulaşan sıfır atık vizyonu, Enerji Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı ortaklığında geliştirilen kurumsal projeler ve uygulamalı deneyim alanları vasıtasıyla katılımcılara aktarılacaktır.
TÜRK TELEKOM ANA SAHNESİ'NDE DEV KONSERLER
Festival kapsamında müzik ve eğlence de çevre bilinciyle harmanlanacak. Atatürk Havalimanı festival alanında kurulacak Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserler, festival boyunca ziyaretçilere müzik dolu anlar sunacak. Türkiye'nin sevilen sanatçıları Sefo, Ceza, Buray, Poizi, Emre Aydın, Sinan Akçıl ve Rafet El Roman en sevilen şarkılarını festival katılımcılarıyla buluşturacak.
İLHAM VEREN SÖYLEŞİLER VE PANELLER
Sıfır Atık Festivali, kültürel etkinliklerin yanı sıra akademik birikimi de merkeze alan güçlü bir programa ev sahipliği yapacak. Festival süresince gerçekleştirilecek söyleşilerde; Kemal Sayar, Hikmet Barutçugil, Mehmet Teber, Tümay Karakaya, Alper Tüydes, Dilek Cesur, Sertaç Abi ve Hello People (Ümit Çeliker) gibi değerli isimler sürdürülebilir yaşam, çevre ahlakı, doğa sevgisi ve toplumsal dönüşüm konularında bilgi ve birikimlerini paylaşacak.
ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENDİREREK ÖĞRETEN EKOLOJİK ATÖLYELER
Çocukların oynayarak öğrenmesini ve çevre değerleriyle güçlü bağlar kurmasını merkeze alan festival, minik ziyaretçiler için kapsamlı etkinlik alanları sunmaktadır. Çocuk atölyeleri kapsamında; ahşap tasarımı, tohum ekimi, kağıt kukla ve kağıttan buket yapımı, boyama faaliyetleri, cam matara tasarımı, kaligrafi, magnet tasarımı, dokuma kitap ayracı, atıklardan kapı süsü atölyesi, sulu boya çalışmaları ve oyun atölyeleri gibi pek çok farklı branşta eğitimler ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. Çocuk tiyatroları, özel oyun alanları, hikâye anlatımları, genel çocuk etkinlikleri, gösteriler ve şovlar ile minikler dört gün boyunca unutulmaz anlar yaşayacak.
SIFIR ATIK MUTFAK
Festivalde, israfın önlenmesinde en kritik noktalardan biri olan mutfak kültürü de unutulmadı. Sıfır atık mutfak alanında tam 37 farklı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Bu atölyelerde katılımcılara gıda atıklarının nasıl değerlendirileceği uygulamalı olarak gösterilecek; örneğin kahve telvesinden kurabiye yapımı gibi yaratıcı ve lezzetli ileri dönüşüm tarifleri uzman şefler eşliğinde ziyaretçilerin deneyimine sunulacaktır.
TOPRAK ATÖLYELERİ
Doğayla doğrudan bağ kurmak ve üretkenliği desteklemek amacıyla kurulan toprak atölyelerinde de yeşil bir gelecek inşa edilecek. Bu alanda gerçekleştirilecek 4 farklı fidan, çiçek ve sukulent dikimi gibi içeriklerle katılımcılar toprağa dokunmanın, üretmenin ve yeşili korumanın önemini pratik uygulamalarla kavrama fırsatı yakalayacak.
SANAT VE DÖNÜŞÜM ATÖLYELERİ
Sanat ve dönüşüm atölyelerinde ise yetişkinleri birbirinden zengin ve yaratıcı içerikler karşılayacak. Katılımcıların sürdürülebilir yaşam pratiklerini hayatlarına entegre etmelerini sağlayacak program kapsamında; balmumu bez atölyesi, enerji ve dönüşüm atölyesi, eski tişörtten yeni çanta tasarımı, koku kesesi yapımı, doğal temizlik atölyesi, soğan kabuğu ile batik boyama, el nakışı, cam şişe dekorlama, seramik pano, geri dönüşüm uygulamaları, tezhip, seramik, kağıt çiçek, bitki ve sebze atıklarıyla sulu boya, ebru sanatı, ahşap çerçeve dekorlama, tekstil ve kağıt atıklarıyla dokuma, keçe broş, mozaik obje, minyatür ve ahşap kalemlik yapımı gibi geniş bir yelpazede eğitim ve deneyimler verilecek.
SERGİ VE MÜZELER
Atatürk Havalimanı festival alanı teknolojik yeniliklerin, geri dönüşümün ve kurumsal hafızanın buluştuğu eşsiz platformlara ev sahipliği yapacaktır. Ziyaretçiler, savunma sanayii ve ileri teknoloji vizyonunu yansıtan köklü kurumumuz ASELSAN'ın, üretim süreçlerinden çıkan atık parçaları sanata dönüştürerek hazırladığı görkemli sergiyi inceleme fırsatı bulacaktır.
Bu özel sergiyle endüstriyel dönüşümün ulaştığı estetik nokta gözler önüne serilirken, atıkların sanata ve tarihe dönüştüğü benzersiz Sıfır Atık Müze alanı ile de sürdürülebilir bir köprü kurulacaktır.
ETNOSPOR ALANI
Sıfır Atık Festivali, çevre vizyonunun yanı sıra kültürel mirası ve geleneksel değerleri yaşatmayı da ihmal etmiyor. Festival bünyesinde, Dünya Etnospor Birliği tarafından kurulacak olan özel alanda geleneksel sporlar ve oyunlar ziyaretçilerle buluşacaktır.
Etnospor alanında; binicilik, mangala, okçuluk, topaç, mas güreşi, çuval yarışı ve çemberbaz gibi geleneksel sporlar ve oyunlar yer alacaktır. Bu alan, köklü geleneklerimizin geleceğe aktarılması adına festivale büyük bir kültürel zenginlik katacak.
İKİ BÜYÜK FESTİVALİN AKILLI ARDIŞIKLIĞI
Bu benzersiz festival alanı, kapılarını Sıfır Atık Festivali için açmadan hemen önce, 8. Etnospor Kültür Festivali'nin coşkusuna ve kadim geleneklerine ev sahipliği yaptı.
İki büyük organizasyonun tam olarak aynı yerde ve arka arkaya gerçekleştirilmesi bilinçli bir sürdürülebilirlik tasarımı örneği oldu. Yeni bir festival için sıfırdan alan kurmak, tonlarca malzeme taşımak ve kaynak harcamak yerine; Etnospor Kültür Festivali'nin mevcut altyapısı aynen devralındı. Bu akıllı ardışıklık sayesinde lojistik israfın, karbon salımının ve gereksiz tüketimin önüne geçilerek, festival daha başlamadan "atıksız" bir ekosisteme dönüştü.
Kurulumundaki lojistik zekâdan içerideki ileri dönüşüm atölyelerine kadar her detayıyla dünyaya saygı duruşunda bulunan bu benzersiz festival, insanlığın gezegenle olan ilişkisini "tüketmek" üzerine değil, "birlikte yaşamak ve yaşatmak" üzerine yeniden tanımlamayı amaçlıyor.
"DÜNYA ORTAK EVİMİZ"
Çevre bilincinin, devlet kurumlarının kararlılığının ve tasarruf kültürünün aynı platformda birleştiği bu büyük organizasyon; yalnızca atık yönetimi süreçlerini değil, "Enerjide Verimlilik Gelecekte Dönüşüm" ilkesiyle topyekûn bir toplumsal vizyon değişimini hedeflemektedir.
Kaynakların optimum kullanımı ve çevre farkındalığının uluslararası standartlarda güçlendirilmesi adına dönüm noktası niteliğinde olan festival, dört gün boyunca ortak geleceğimizin kurumsal buluşma noktası olacaktır.
Festival, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın uluslararası arenada da büyük yankı uyandıran ve çevre hareketinin temel felsefesi olan "Dünya Ortak Evimiz" sözünün ışığında; sürdürülebilir bir dünya mirasını gelecek nesillere aktarmanın herkes için kaçınılmaz bir sorumluluk olduğunu bir kez daha ilan edecektir.
Gelin, tüketim zincirini kırıp döngüsel üretimi başlatalım, atıkları yeniden kazanıma sokarak israfın önüne geçelim. Dönüşüm kültürünü hayatımızın merkezine alarak, insanlığın dünya ile olan geleceğini birlikte yeniden inşa edelim. Dönüşüm kültürünü yerinde hissetmek, yaşamak ve yarınlara nefes olacak daha temiz bir dünyayı birlikte inşa etmek için Sıfır Atık Festivali sizleri bekliyor.
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