"Bu yaştan sonra tahtalı köye mi gideyim?" Beste Açar’ın iddialarıyla gündeme oturan Nilüfer’in o 2 evliliği ve pişmanlığı!

Kayahan'ın hiç yayınlanmamış "Sabaha Kadar" şarkısını 5 Haziran'da okuyacağını duyurmasının ardından Beste Açar'ın sert tepkisiyle karşılaşan 71 yaşındaki Nilüfer, arama motorlarında zirveye yerleşti. Miras mücadelesi ve geçmişe dair iddialarla gündeme gelen sanatçının; Cihangir'de başlayan yaşam öyküsü, çocuk yaşta aldığı büyük yara, müzik tarihini değiştiren Altın Plak zaferi ve biten iki evliliğinin ardındaki o çarpıcı itirafları ise tekrar mercek altına alındı.

KAYAHAN ŞARKISI KRİZİYLE YENİDEN ODAK NOKTASINDA: NİLÜFER NEDEN GÜNDEMDE?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer, son günlerde müzik dünyasında çok konuşulan bir telif ve geçmişe dair iddialar zinciriyle arama trendlerinde üst sıralara yerleşti. 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın daha önce hiç yayınlanmamış "Sabaha Kadar" adlı eserini 5 Haziran'da müzikseverlerle buluşturacağını açıklayan Nilüfer, merhum sanatçının kızı Beste Açar'ın sert tepkisiyle karşılaştı.

Beste Açar: Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Bu projenin kendisinden habersiz yürütüldüğünü ve görüşlerinin dikkate alınmadığını iddia eden Beste Açar, sosyal medyada yaptığı açıklamada sanatçıyı doğrudan hedef aldı. Çocukluk yıllarına değinen Açar, "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım, ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık" ifadelerini kullanarak geçmişe dair çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Beste Açar’a Işın Karaca’dan yorum

Beste Açar daha sonra ise sosyal medyada bir video yayınlayarak Nilüfer ile ilgili iddialarını sürdürdü. Şarkıcı Işın Karaca ise söz konusu video için "Ah Bestecim... Geçmişe mazi derler bitanem benim. Taraf ya da bertaraf. Muhteşem babacığının bir gram da mı hatırı yok. Hırsına lütfen yenilme Bestec'iğim..." yorumunda bulundu.

Nilüfer’in hayatı merak konusu oldu

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile telif davası devam eden Beste Açar'ın bu sözlerine karşı Nilüfer cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşananlar sanatçının hayat hikayesini ve özel yaşamını yeniden mercek altına aldırdı.

Nilüfer’in aşk hayatı

"SUSMAYI BİLSEYDİM..." İKİ EVLİLİK VE YILLAR SONRA GELEN O BÜYÜK İTİRAF

Müzik kariyerindeki muazzam başarılara rağmen özel hayatında aradığı uzun soluklu mutluluğu bir türlü yakalayamayan Nilüfer'in hayat defterinde iki büyük evlilik yer alıyor. Usta sanatçı, ilk evliliğini 1977 yılında Yeşil Giresunlu ile gerçekleştirdi. Büyük umutlarla başlayan bu birliktelik, 1984 yılında resmi olarak son buldu. Aynı yıl, yani 1984'te bu kez Çetin Akcan ile nikah masasına oturan Nilüfer, aradığı uzun soluklu huzuru bu ilişkide de bulamadı ve ikinci evliliği de boşanma ile neticelendi.

Nilüfer: Susmayı bilseydim herhalde benim evliliklerim de uzun sürerdi

Yıllar boyunca bu evliliklerin neden bittiği merak konusu olurken, ünlü sanatçı 2022 yılında verdiği bir röportajda adeta günah çıkardı. Yaşanan bitişlerin faturasını kendine kesen Nilüfer, evliliklerine dair şu çarpıcı ve samimi özeleştiriyi yaptı:

Yıllar içinde çok olgunlaşan bazı yanlarım var, özellikle Ayşe Nazlı'dan sonra. Daha sabırlı, daha anlayışlı, daha toleranslı olmayı çocuk insana öğretiyor. Susmayı öğreniyorsun. Ben bu kadar anlayışlı olsaydım eskiden ve susmayı bilseydim herhalde benim evliliklerim de uzun sürerdi.

Nilüfer’den özel hayatına dair açıklamalar

"AŞK ACISI ÇEKİP TAHTALI KÖYE Mİ GİDEYİM?"

İki evliliğin ardından hayatına farklı bir yön çizen Nilüfer, 2024 yılında katıldığı bir YouTube programında ise aşka ve evliliğe kapılarını nasıl kapattığını esprili ama bir o kadar da net bir dille özetledi.

Nilüfer: Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalı köye mi gideyim?

"Son Arzum", "Caddelerde Rüzgar", "Böyle Ayrılık Olmaz" ve "Başıma Gelenler" gibi Türk halkının ruhuna işleyen aşk şarkılarının mimarı olan sanatçı, artık hayatında sadece dinginlik istediğini belirterek şu cümleleri kurdu:

Ben şarkılarımı çektiğim aşk acıları sonucu yazan biriyim. 'Neden artık yazmıyorsun?' diye soruyorlar. Aşk yok, üretkenlik yok. Olmasın da zaten. Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalı köye mi gideyim? Artık kalbim dayanmaz. 80 yaşında evlenebilirim belki ama artık hayatımda huzur ve sakinlik istiyorum.

Nilüfer kaç doğumlu, aslen nereli?

CİHANGİR'DE MÜZİKLE BÜYÜYEN BİR ÇOCUKLUK VE 11 YAŞINDA GELEN BÜYÜK ACI

Nilüfer'in hikayesi, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'un tarihi semti Cihangir'de, Nilüfer Yumlu adıyla başladı. Müziğin eksik olmadığı bir yuvada büyüyen usta sanatçının yeteneği aslında genetik bir mirastı; babası Cemil Yumlu piyano çalıyor, annesi Zeynep Lütfiye Yumlu ise Türk sanat müziği şarkıları söylüyordu.

11 yaşında gelen büyük acı

Eğitim hayatına Firuzağa İlkokulu'nda başlayan Nilüfer, henüz 11 yaşındayken hayatının en büyük acılarından biriyle sarsıldı ve babası Cemil Yumlu'yu kaybetti.

Küçük yaşlarda başlayan müzik tutkusu

Aynı yıl İtalyan Ortaokulu'nu kazanarak eğitimine devam eden genç Nilüfer, lise yıllarından sonra içindeki müzik tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi.

Altın plak zaferiyle değişen hayat

ALTIN PLAK ZAFERİYLE DEĞİŞEN KADER

Gençlik yıllarında katıldığı Altın Plak Ses Yarışması'nda elde ettiği birincilik unvanı, onun sadece hayatını değil, Türk pop müziğinin de kaderini değiştiren en önemli dönüm noktası oldu. 1970'li yılların başından itibaren müzik piyasasına damga vurmaya başlayan usta ses; Seviyorum Seni, Geceler, Nilüfer, Tutkun Benim, Pes Etme, Yol Ayrımı ve Bana Bir Masal Uydur gibi sayısız unutulmaz hit şarkıya hayat verdi.

UNICEF Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi

Kariyeri boyunca sayısız ödülün sahibi olan sanatçı, sadece sahnelerdeki duruşuyla kalmadı; 2000 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinerek hayatının en büyük serüvenine adım attı. Aynı zamanda toplumsal hassasiyetiyle de öne çıkan ünlü isim, UNICEF Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi unvanını alarak sosyal sorumluluk projelerinde de aktif roller üstlendi.

Nilüfer hakkında merak edilenler

Bugün Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın iddialarıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Nilüfer, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor.

Nilüfer kaç evlilik yaptı ve eski eşleri kimlerdir?

MERAK EDİLENLER

Nilüfer (Nilüfer Yumlu), 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'un Cihangir semtinde dünyaya gelmiştir.

Nilüfer hayatı boyunca iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1977 yılında Yeşil Giresunlu ile, ikinci evliliğini ise 1984 yılında Çetin Akcan ile gerçekleştirmiş ve her iki evliliği de boşanma ile sonuçlanmıştır.

Evet, usta sanatçı Nilüfer, 2000 yılında Ayşe Nazlı'yı evlat edinmiştir ve bir kız çocuk annesidir.

Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, 22 Temmuz 2000 doğumludur ve 25 yaşındadır.


